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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Кріштіану Роналду стане продюсером серіалу на Facebook

165 Читать новость на русском
Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду

Футболіст іспанського "Реалу" та збірної Португалії стане продюсером нового серіалу для Facebook.

Серіал, який поки не отримав назву, розповідатиме про дівочу команду з футболу у Нью-Йорку, пише Hollywood Reporter. У ньому підніматиметься тема дівочої дружби, стосунків, зрад, а також розбіжності щодо расової, етнічної та класової відмінності, які доведеться долати за допомогою футболу. 

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Кріштіану Роналду, який має 120 мільйонів підписників у Facebook, виступить продюсером цього серіалу.

"Бути виконавчим продюсером цього серіалу стане дивовижним досвідом, особливо з огляду на талант людей, які дуже важко працюють, щоб довести його до життя. Історія мого життя має багато подібності з тим, про що буде йти мова у цьому серіалі. Йдеться про цінності, виклики, дружбу, важкі часи, тяжку роботу, солідарність, напруженість та гармонія, одним словом – це про життя", – розповів Роналду.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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