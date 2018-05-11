Кріштіану Роналду стане продюсером серіалу на Facebook

Футболіст іспанського "Реалу" та збірної Португалії стане продюсером нового серіалу для Facebook.

Серіал, який поки не отримав назву, розповідатиме про дівочу команду з футболу у Нью-Йорку, пише Hollywood Reporter. У ньому підніматиметься тема дівочої дружби, стосунків, зрад, а також розбіжності щодо расової, етнічної та класової відмінності, які доведеться долати за допомогою футболу.

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Кріштіану Роналду, який має 120 мільйонів підписників у Facebook, виступить продюсером цього серіалу.

"Бути виконавчим продюсером цього серіалу стане дивовижним досвідом, особливо з огляду на талант людей, які дуже важко працюють, щоб довести його до життя. Історія мого життя має багато подібності з тим, про що буде йти мова у цьому серіалі. Йдеться про цінності, виклики, дружбу, важкі часи, тяжку роботу, солідарність, напруженість та гармонія, одним словом – це про життя", – розповів Роналду.