Кріштіану Роналду став найпопулярнішим в Instagram, обійшовши відому співачку
Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду став найпопулярнішим у світі користувачем соціальної мережі Instagram.
Число підписників Роналду, який регулярно розміщує пости на своїй сторінці, перевищило 144 мільйони 200 тисяч осіб.
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Instagram Кріштіану Роналду став найпопулярнішим у світі
За кількістю підписників Роналду обійшов попереднього лідера – американську співачку і актрису Селену Гомес, у якої наразі 144 млн фанатів.
Найпопулярнішими користувачами соцмережі в основному є представники шоу-бізнесу США, наступний після португальця спортсмен – Неймар, що йде 10-м з 104 мільйонами фоловерів.
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