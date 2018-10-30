Кріштіану Роналду став найпопулярнішим в Instagram, обійшовши відому співачку

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду став найпопулярнішим у світі користувачем соціальної мережі Instagram.

Число підписників Роналду, який регулярно розміщує пости на своїй сторінці, перевищило 144 мільйони 200 тисяч осіб.

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Instagram Кріштіану Роналду став найпопулярнішим у світі

За кількістю підписників Роналду обійшов попереднього лідера – американську співачку і актрису Селену Гомес, у якої наразі 144 млн фанатів.

Найпопулярнішими користувачами соцмережі в основному є представники шоу-бізнесу США, наступний після португальця спортсмен – Неймар, що йде 10-м з 104 мільйонами фоловерів.

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