Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд у чемпіонаті Італії
Футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду став найрезультативнішим португальським бомбардиром за один сезон Серії А після того, як забив свій 13-й м'яч за туринський клуб.
Даний гольовий удар у матчі з "Сампдорією" дозволив Роналду записати в свій актив черговий рекорд. Тепер він є найкращим португальським бомбардиром за один сезон в Серії А. На його рахунку 13 голів.
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Варто зазначити, що в середині другого тайму у цьому матчі, Кріштіану Роналду реалізував пенальті і збільшив лік своїх голів до 14-и.
Минулий рекорд належав Руї Баррошу, який в одному сезоні зміг забити 12 голів. На даний рекорд Роналду знадобилося провести на 10 ігор менше.
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