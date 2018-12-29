Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд у чемпіонаті Італії

Футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду став найрезультативнішим португальським бомбардиром за один сезон Серії А після того, як забив свій 13-й м'яч за туринський клуб.

Даний гольовий удар у матчі з "Сампдорією" дозволив Роналду записати в свій актив черговий рекорд. Тепер він є найкращим португальським бомбардиром за один сезон в Серії А. На його рахунку 13 голів.

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24 games

️ 14 goals

️ 8 assists



Cristiano Ronaldo has now surpassed Rui Barros as the highest-scoring Portuguese player in a Serie A season.



‍♀️ What, like it was hard? pic.twitter.com/57mDOH9U0f — Goal (@goal) 29 декабря 2018 г.

Варто зазначити, що в середині другого тайму у цьому матчі, Кріштіану Роналду реалізував пенальті і збільшив лік своїх голів до 14-и.

Минулий рекорд належав Руї Баррошу, який в одному сезоні зміг забити 12 голів. На даний рекорд Роналду знадобилося провести на 10 ігор менше.

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