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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Кріштіану Роналду з коханою відпочили на Ібіці: ніжні поцілунки і веселощі у морі

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Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / www.dailymail.co.uk

Португальський футболіст Кріштіану Роналду прилітев у сонячну Ібіцу разом зі своєю коханою Джорджиною Родрігес. Щаслива пара відпочивала у Середземному морі і не приховувала ніжності у своїх стосунках.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

33-річний нападник "Реалу" та 24-річна Джорджина Родрігес полетіли на канікули, але, схоже, без спільних дітей, які дівчина народила своєму коханому наприкінці 2017 року. Поряд з ним був син Роналду від сурогатної матері – 7-річний Кріштіану-молодший. 

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На райському відпочинку закохані проводили час на пляжі, насолоджуючись чудовою погодою, сонячними ваннами і хвилями Середземного моря. Незважаючи на папараці, які пильно стежили за зірковою парою, вони багато обіймались та цілувались.

Варто додати, що Кріштіану і Джорджина перебувають у відмінній формі – двоє мають стрункі та спортивні форми тіла і не бояться ними хизуватись. На пляж футболіст одягнув чорні штани, окуляри та кепку, а Джорджина у свою чергу – спортивний купальник "Nike" сірого кольору.

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Теги: LifeStyle відпочинок
Джерело: 24 Канал
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