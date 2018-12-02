Кріштіану Роналду забив 10-й гол у чемпіонаті Італії: відео

Португальський футболіст Кріштіану Роналду доклався ювілейним голом до чергової, вже п'ятої поспіль вікторії "Ювентуса" в Чемпіонаті Італії.

Роналду довірили виконання пенальті у ворота "Фіорентини". Так відбувся 10-й гол Кріштіану в Серії А.

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Португалець серед лідерів бомбардирських перегонів чемпіонату.

На ту мить, коли він реалізував пенальті, "стара синьйора" вела 2:0.

Перший камінь у розгром "фіалок" заклав Родріго Бентанкур у першому таймі.

По перерві справу продовжив центральний оборонець Джорджіо Кьєліні.

3:0 у підсумку і від найближчого переслідувача – "Наполі" – "Ювентус" відірвався вже на 11 очок.

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