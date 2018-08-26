Кріштіану Роналду знову не зміг забити дебютний м'яч у Італії

Кріштіану Роналду відкладає дебютний гол – зірковий португалець "Ювентуса" не зміг відзначитися й у другому матчі за "Стару Синьйору". У поєдинку проти "Лаціо" Роналду мав прекрасну можливість забити в порожні ворота, однак голкіпер римлян в останній момент зумів дотягнутися до м'яча і завадити Кріштіану відзначитися.

Проте на добиванні першим опинився Манджукіч, який і встановив остаточний рахунок – 2:0. Перший же м'яч класним ударом з льоту з-за меж штрафного загнав П'яніч.

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У підсумку чинний чемпіон з двох перемог стартує у новому сезоні.

Не відстає від "Ювентуса" й "Наполі". Підопічні Карло Анчелотті вдруге поспіль заносять собі до активу вольову перемогу. Цього разу неаполітанці зуміли відіграти у "Мілана" 0:2. На початку кожного з таймів червоно-чорні зусиллями Бонавентури і Калабрії здобули комфортну перевагу в два м'ячі. Однак Зелінскі впродовж всього 14 хвилин оформив дубль і відновив статус-кво. А під кінець гри простріл з правого флангу замкнув Дріс Мертенс. У підсумку перемога Наполі 3:2 і шість очок в активі після двох турів.

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