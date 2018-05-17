Кріссі Тейге і Джон Ледженд вдруге стали батьками

Кріссі Тейге, американська топ-модель і дружина співака Джона Ледженда вдруге стала мамою.

32-річна телеведуча народила співаку сина. Про це вона повідомила шанувальникам на своїй офіційній сторінці в Twitter.

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Кріссі Тейге

Відзначимо, що Кріссі не приховує той факт, що змогла завагітніти за допомогою штучного запліднення, і вільно ділиться в соціальних мережах своїм досвідом зачаття першої і другої дитини. У недавньому інтерв'ю модель також відверто обговорила можливу післяпологову депресію:

"Я стурбована і думаю, що ж буду робити з цим маленьким хлопчиком. Але я також відчуваю, що незабаром все буде відмінно, це важливий етап. Мене оточує моя сім'я і улюблені люди, це найголовніше", – розповіла Тейге.

Нагадаємо, що пара познайомилася більше 10 років тому в 2007 році на зйомках кліпу "Stereo" і виховує 2-річну дочку Луну Сімону. Новиною про очікування поповнення в родині Кріссі поділилася ще восени 2017 року, а в січні 2018-го розповіла, що чекає сина.