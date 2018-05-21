Кріссі Тейге і Джон Ледженд вперше показали новонародженого сина

Американська топ-модель Кріссі Тейге і співак Джон Ледженд нещодавно стали батьками і вже встигли показати фото малюка та оголосили його ім'я.

32-річна телеведуча показала фото малюка, якому лише 4 дні, і відразу ж повідомила шанувальникам його ім'я на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Читайте також: Вагітна Світлана Тарабарова показала великий округлий живіт у сяючій сукні: фото

"Привіт, світ! Це Майлз Теодор Стівенс. Ми тонемо в його обіймах. Наша сім'я відчуває себе переповненою любов'ю. Дякуємо вам за всі побажання!", – написала модель.

Декількома днями раніше Кріссі ділилася своїм післяпологовим станом і описала свої емоції, зазначивши, що весь час належить на даний момент тільки синові. Також модель розповіла, що в новонародженого сина схожий нік, як у доньки Луни.

Нагадаємо, що новиною про очікування поповнення в родині Кріссі поділилася ще восени 2017 року, а в січні 2018-го розповіла, що чекає на сина. Про народження сина модель повідомила 17 травня у своєму Twitter.