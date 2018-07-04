Кріссі Тейген розповіла, як важко фотографуватися матусям: фото

Телевізійна зірка та модель Кріссі Тейген, яка у травні народила другу дитину, показала прихильникам фото зі своїми дітьми з прогулянки.

Тейген опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

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Який зі знімків я повинна опублікувати: де голова Майлза виявилася без підтримки, але зате я вийшла вдало, а Луна поруч. Або інший – де я тримаю голову Майлза, але сама виглядаю просто добре, а Луна у тому ж положенні. Або фото з Майлзом, який плаче?

– прокоментувала знімок Кріссі Тейген.

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 2 Лип 2018 р. о 3:34 PDT

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 2 Лип 2018 р. о 3:49 PDT

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 2 Лип 2018 р. о 2:50 PDT

Нагадаємо, що Кріссі Тейген народила сина в середині травня цього року. Батьком дитини став виконавець Джон Ледженд, з яким познайомилася більше 10 років тому в 2007 році на зйомках кліпу "Stereo". У пари також є 2-річна донька Луна Сімона.