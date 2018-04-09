Крістен Стюарт – 28: Топ-4 ролі голлівудської акторки

Сьогодні, 9 квітня, 28 років святкує американська акторка, а також режисерка та модель Крістен Стюарт. У день народження зірки сайт "24" згадує про найпомітніші кіноролі голлівудської іменинниці, які підтверджують багатогранність її таланту.

"Коли я була маленькою дівчинкою, мені подобалося відчувати себе причетною до історії. Я полюбляла оживляти різноманітні образи та доносити до аудиторії глибокий сенс", – зізнавалася в одному з інтерв’ю Крістен Стюарт.

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Не маючи акторської освіти, у свої 28 вона вже зіграла у понад двох десятках стрічках, попрацювала з режисером Вуді Аленом, а також стала обличчям кампанії Chanel Eyes Collection 2016 та парфумного бренду "Chanel Gabrielle".

Кінокар’єру дівчина почала майже двадцять років тому. У восьмирічному віці в одній зі шкільних різдвяних постановок Крістен помітив кіноагент. А вже наступного року їй доручили епізодичну роль у спектаклі "Син русалки", який знімали для Disney Channel. Стрічка за стрічкою, номінації за номінаціями, схвальні відгуки критиків, зокрема, за роботу у фільмах "Кімната паніки", "Злови ту дитину", "Говори", "В диких умовах" та інших. І ось у 2008 році майже повнолітня Стюарт з’являється на широких екранах у ролі Белли Свон, яка принесла їй світову популярність.

Топ-4 ролі Крістен Стюарт

"Сутінки" (2008-2013)

Про те, що в адаптації однойменного "вампірського" бестселера Стефані Майєр кохану Едварда Каллена зіграє Крістен Стюарт, "Summit Enternainment" оголосив у 2007 році. Перша серія телесаги здобула популярність, особливо, серед молоді. А тендітністю, емоційністю та водночас рішучістю Белли пройнялися не тільки глядачі, а й кінокритики. Провідна для кінокарє’ри робота принесла Крістен Стюарт нагороду MTV Movie Award за найкращу жіночу роль та поцілунок, а через рік – престижну премію Британської академії телебачення та кіномистецтва у номінації "Молода зірка". Відтак Крістен вирішила продовжити зніматися у ще чотирьох частинах фільму: "Новий місяць", "Затемнення", "Світанок.Ч.1" та "Світанок. Ч.2". Із кожною серією акторка ніби еволюціонує, впевненіше та яскравіше демонструючи свою гру, тонше відчуваючи взаємодію з головною героїнею фільму. Проте сама Стюарт цю стрічку у своєму професійному житті не вважає визначальною.

Це було ще одне кіно, в якому я знімалась. Мене навіть не зобов’язували виконувати роль Белли в усіх частинах. Просто мені та акторському складові загалом сподобалося, як тривала робота над першою серією.

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Однак після виходу фільму Крістен Стюарт не приховувала, наскільки депресивним було брати участь у зйомках. "Мене мало не щодня нудило, я відчувала біль в животі та паніку. Я боялася залишитися актрисою однією ролі – ролі коханої вампіра Белли".

На щастя, страхи Крістен не справдилися і, зокрема, у 2014 році її шанувальники спостерігали за рядовою Емі Коул у незалежній драмі "Табір X-Ray".

"Табір X-Ray" (2014)

Сюжет цього фільму розгортається в одному із наймоторошніших для в’язнів місць на планеті – ізоляторі тимчасового утримання в тюрмі Гуантанамо. Його прем’єра відбулася на кінофестивалі "Sundance" і критики схвально відгукнулися про кіно роботу, зокрема, похваливши вдале перевтілення Стюарт у наглядача в’язниці. Під час кінокартини помітно, наскільки важко вдається акторці виконати цю роль, як на знімальному майданчику вона шукає та виформовує твердість характеру своєї героїні:

"Коли ти перевтілюєшся у персонажа, то уявляєш, ніби пережила його досвід. Ти можеш учитися на ньому, відтак немає необхідності повторювати його в реальності. Тобі ніби дають можливість прожити декілька життів".

І одне з них Крістен Стюарт вдалось осягнути завдяки стрічці Вуді Алена "Світське життя".

Дивіться трейлер "Табір X-Ray"

"Світське життя" (2016)

У романтичній драмі, яку презентували на Каннському кінофестивалі, акторка грає помічницю агента в Голлівуді періоду 1930-их років Вонні. Стрічка дала акторці можливість прекрасно продемонструвати мікс магнетизму кінозірки та, знову ж таки, твердості жіночого характеру. Хоча впродовж роботи з Вуді Аленом Стюарт зізнавалася: відчуває, що він її ненавидить.

Мабуть, режисер точно шкодує про своє рішення взяти мене на роль. Однак потім я подумала: доведу цьому маленькому хлопцеві, що можу зробити абсолютно все, що він хоче,

– розповідала акторка.

Проте згодом співпрацею з іменитим режисером Стюарт таки залишилася задоволеною: "Думаю, що Вуді побачив у мені щось, про що я сама не знала. І це найкраще відчуття у світі, а також ідеальні робочі стосунки: коли режисер відкриває в тобі дещо тобою непідозрюване".

Дивіться трейлер "Світське життя"

"Все ще Еліс" (2014)

У проникливій американсько-французькій драмі Крістен Стюарт зіграла епізодичну роль наймолодшої доньки професорки-лінгвіста Еліс Гавленд. В останньої виявили рідкісну форму хвороби Альцгеймера. Наприкінці фільму Лідія Гавленд (Крістен Стюарт) переборює характер бунтарки-тінейджерки та вирішує залишитися з мамою. До цього моменту стосунки між матір’ю та дочкою складалися не найкращим чином, і своєю грою молодій акторці вдалося передати непростий, однак вольовий характер Лідії.

Найважливішим в акторській професії для Крістен Стюарт, як зізнається вона, – "не слугувати упаковкою та способом доставки до глядачів того, що задумав режисер. Єдиним способом для мене втілити цю задумку є повністю, так би мовити, оголитися і розкрити себе. Хоча зараз я маю проблему – це неможливість зупинитися грати. Так, я відчуваю себе втомленою і водночас щасливою, адже по-іншому жити не хочу".

Дивіться трейлер "Все ще Еліс"

А які ролі Крістен Стюарт найбільше подобаються вам? В якому фільмі, на вашу думку, актриса проявила себе найкраще? Діліться коментарями внизу.