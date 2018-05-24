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Крістіна Агілера і Демі Ловато представили кліп на пісню "Fall in Line": відео

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Крістіна Агілера
Крістіна Агілера / YouTube

У американської співачки Крістіни Агілери минула творча криза, і тепер вона випускає кліпи один за іншим. На початку місяця 37-річна поп-зірка представила перше за шість років музичне відео, а тепер випустила ще одне.

Сьогодні співачка попросила шанувальників оцінити новий кліп, знятий на пісню "Fall in Line". Композицію співачка записала в дуеті з 25-річною Демі Ловато. Її ж співачки виконали на нещодавній церемонії Billboard Music Awards-2018.

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Крістіна Агілера

Відомо, що пісня "Fall in Line" увійде в новий альбом Крістіни "Liberation", який вона збирається випустити вже зовсім скоро – 15 червня. Він стане восьмим у дискографії Агілери і першим після шестирічної перерви. Попередній альбом – Lotus – був випущений в 2012 році.


Демі Ловато

Дивіться відео кліпу Christina Aguilera - "Fall In Line":

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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