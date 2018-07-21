Крістіна Агілера опублікувала ніжне фото з сином

Американська поп-діва Крістіна Агілера вперше показала шанувальникам світлину з сином.

Співачка опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram.

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Зазначимо, що Крістіна Агілера рідко демонструє особисте життя у соціальних мережах. А втім, сьогодні вирішила потішити фанатів знімком з 10-річним сином Максом.

На фото Крістіна ніжно дивиться на хлопця, який захопився читанням.

Шанувальники співачки залишились у захваті від знімку та закидали виконавицю компліментами.



Крістіна Агілера з сином / Instagram

Прихильники співачки замилувалися знімком й активно коментували: "Як мило", "Яке прекрасне та ніжне фото", "Який же він дорослий".

До слова, у Крістіни Агілери двоє дітей: 10-річний Макс від шестирічного шлюбу з Джорданом Бретманом та 4-річна дочка Саммер від свого цивільного чоловіка Метью Ратлера.

Нагадаємо, напередодні Крістіна Агілера вирішила зробити сюрприз для жителів Нью-Йорка і заспівала у метро. Артистка вбрала великий капелюх, перуку та окуляри, тому ніхто зі слухачів навіть не підозрював, що перед ними виступає зірка.