Крістіна Агілера опублікувала ніжне фото з сином
Американська поп-діва Крістіна Агілера вперше показала шанувальникам світлину з сином.
Співачка опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram.
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Зазначимо, що Крістіна Агілера рідко демонструє особисте життя у соціальних мережах. А втім, сьогодні вирішила потішити фанатів знімком з 10-річним сином Максом.
На фото Крістіна ніжно дивиться на хлопця, який захопився читанням.
Шанувальники співачки залишились у захваті від знімку та закидали виконавицю компліментами.
Крістіна Агілера з сином / Instagram
Прихильники співачки замилувалися знімком й активно коментували: "Як мило", "Яке прекрасне та ніжне фото", "Який же він дорослий".
До слова, у Крістіни Агілери двоє дітей: 10-річний Макс від шестирічного шлюбу з Джорданом Бретманом та 4-річна дочка Саммер від свого цивільного чоловіка Метью Ратлера.
Нагадаємо, напередодні Крістіна Агілера вирішила зробити сюрприз для жителів Нью-Йорка і заспівала у метро. Артистка вбрала великий капелюх, перуку та окуляри, тому ніхто зі слухачів навіть не підозрював, що перед ними виступає зірка.
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