Крістіна Агілера показала провокативне фото у ванній

37-річна американська співачка Крістіна Агілера виклала в своєму Instagram черговий досить сміливий кадр.

На провокативному фото Крістіна позує у ванній, яка заповнена піною та пелюстками квітів. Вона відкинула голову назад і схрестила руки на оголених грудях.

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Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina) 27 Чер 2018 р. о 2:00 PDT

"Не забудьте видихнути та полюбите себе", – підписала спокусливий знімок Агілера.

Після свого шестирічної творчої перерви зірка активно взялася за роботу: вона нарешті представила нову платівку під назвою Liberation та бере участь у різних зйомках.