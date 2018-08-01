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Крістіна Агілера втретє стане мамою, – ЗМІ

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Крістіна Агілера вагітна
Крістіна Агілера вагітна / Фото з вільних джерел

Популярна американська співачка Крістіна Агілера чекає на появу третьої дитини. Свою вагітність зірка приховує від громадськості та журналістів, одягаючи об'ємні речі.

Не встигли прихильники Крістіни Агілери порадіти за повернення співачки на велику сцену, як зірка знов може піти у декретну відпустку. У ЗМІ підозрюють, що артистка невдовзі втретє стане мамою. Це буде друга спільна дитина співачки з її нареченим Меттом Ратлером, з яким зірка вже кілька років планує одружитись.

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Як повідомляє видання Radar Online, інсайдери переконані, що Крістіна Агілера та її наречений давно хотіли мати ще одну дитину, тому інформація ЗМІ правдива. Наразі артистка уникає вживання алкоголю та гострої їжі, а взуття на підборах замінила на зручні босоніжки. 

Крістіна з Меттом уже давно говорили про те, щоби завести друге дитя, і люди з їхнього оточення шепочуться, що вона при надії. Крістіна поки це приховує. Але люди помітили, що вона уникає алкоголю і суші, багато прикривається одягом. Вона просто сяє!
– розповів інсайдер. 

Папараці сфотографували Крістіну Агілеру під час її прогулянки вулицями Нью-Йорка та в аеропорту. У зірки виднівся округлий животик, що вкотре викликало чимало розмов про вагітність. 

"Вона справді погладшала, але не тому, що перестала контролювати, що їсть та п'є. А з правильних причин", – додав інформатор видання. 


Крістіна Агілера


Співачка Крістіна Агілера засвітила округлий живіт


Співачка Крістіна Агілера вагітна


Агілера очікує на появу третьої дитини

Зазначимо, що восени Крістіна Агілера запланувала здійснити чимале турне на підтримку нового альбому з назвою "Liberation". Якщо інформація ЗМІ правдива, то зірці буде досить складно поєднати виступи з вагітністю та вихованням двох дітей – 3-річну Саммер та 10-річного Макса. 

Теги: LifeStyle Музика Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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