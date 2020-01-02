Крістіна Квін стала повіреною у справах США в Україні: вона вже заговорила українською – відео

Крістіна Квін призначена тимчасово повіреною у справах США в Україні. Вона була заступницею Вільяма Тейлора, який склав свої повноваження.

Про це мовиться у повідомленні посольства США в Україні у твітері.

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Дипломатка у своєму відеозверненні звернулась до українців і запевнила у продовженні підтримки України.

Дивіться відеозвернення Крістіни Квін до українців:

Відзначимо, що 31 грудня Тейлор залишив Україну, відзначивши прогрес у поверненні миру на Донбас. Тейлор перебував на цій посаді з червня 2019.

Відповідно до американського законодавства, політично призначений посадовець не може перебувати на тимчасовій посаді більше, ніж близько 200 днів. Це й стало причиною звільнення Тейлора.

Що відомо про Крістіну Квін

Крістіна Квін народилася і виросла у Каліфорнії, за освітою політолог, магістр зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США. Почала кар'єру дипломатки у 1992 році на посаді співробітника консульства у Парижі. Ще раніше працювала у Таїланді та Британії, у Москві та Брюсселі.

До приїзду в Україну працювала у посольстві США в Парижі в якості заступниці голови місії та радника з економічних питань.

Крістіна Квін вже була повіреною у справах США в Україні – після скандального звільнення пані посла Марі Йованович.