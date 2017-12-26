Критикувати не можна: у Росії заборонили друкувати агітлистівки, які дискредитують владу

У Росії почали розсилати по друкарнях попередження про заборону друкувати матеріали, що дискредитують владу і закликають до несанкціонованих акцій, в період підготовки і проведення виборів президента Російської Федерації.

Одне з таких повідомлень, підготовлене відділом економічної безпеки і протидії корупції УВС Західного адміністративного округу Москви МВС РФ, опублікував російський опозиціонер Олексій Навальний.

"Вибори почалися. МВС розсилає такі вказівки в усі друкарні країни. Не дай Бог чогось зайвого надрукують", – написав політик.

Читайте також: Навальному відмовлено у реєстрації кандидатом у президенти Росії

У документі зазначається, що друкарням заборонено приймати замовлення на агітлистівки, які дискредитують представників влади, а при появі запитів про друк такої продукції керівництву друкарні пропонується негайно повідомити про це правоохоронні органи.

"Цим повідомляю про недопущення прийому замовлень і виготовлення друкованих матеріалів, що дискредитують представників органів державної влади Російської Федерації, політичних діячів, у тому числі тих, які ганьблять честь і гідність людини та громадянина, що носять агітаційний характер, в тому числі із закликами про проведення несанкціонованих мітингів, ходів у період підготовки і проведення виборів Президента Російської Федерації 18 березня 2018 року", – йдеться в повідомленні.

Выборы начались. МВД рассылает такие указания во все типографии страны. Не дай Бог чего-то лишнего напечатают pic.twitter.com/dijDcwF9Pb — Alexey Navalny (@navalny) 26 декабря 2017 г.

Нагадаємо, 15 грудня Рада Федерації офіційно призначила вибори президента Росії на 18 березня 2018 року, тобто у день річниці анексії Криму.