Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ. У мережі шириться версія, що 17-річний підліток на дні народження подруги начебто влаштував криваву різанину, вбивши чотирьох однолітків, а згодом підпалив будинок і загинув сам.

Читайте також Кадиров опублікував дивне відео про смерть і тільки посилив чутки про свій критичний стан

У Росії святкування закінчилося різаниною і вибухом

За попередніми даними, усе відбувалося в приватному будинку в СНТ "Горный Байкал", де компанія підлітків нібито святкувала день народження. В якийсь момент між учасниками вечірки почався конфлікт, після чого один із них начебто схопився за ніж.

Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу після загибелі чотирьох підлітків. Офіційно повідомляється, що ще четверо неповнолітніх були госпіталізовані з ножовими пораненнями, один з них – у вкрай тяжкому стані.

У мережі припускають, що нападник – 17-річний Михайло, який нібито був закоханий у 15-річну іменинницю Настю. За версією Telegram-каналів, хлопець організував вечірку на дачі свого старшого брата, де й сталися ці жахливі події. У момент, коли дівчина начебто відкинула його почуття, юнак нібито втратив контроль і почав нападати на присутніх із ножем.

Серед загиблих – діти віком 13–16 років:

Микола – 13 років

Вадим – 14 років

Ойбек – 14 років

Поліна – 16 років

Після цього, як стверджують у мережі, підозрюваний відкрив газ у будинку, спричинив вибух і згорів разом із жертвами. Його тіло нібито знайшли всередині будівлі.

Місцева влада підтвердила, що у Байкальську створено оперативний штаб, а слідство триває. Губернатор Ігор Кобзєв повідомив, що всі учасники трагедії – учні однієї школи, без проблем із законом чи навчанням. Водночас мотиви того, що сталося, поки що не називають офіційно.

На місці трагедії працюють екстрені служби. Остаточні висновки буде зроблено після завершення слідчих дій.

Деяким підліткам дивом вдалося врятуватися. У мережі пишуть, що 15-річна Вероніка стала однією з перших постраждалих – нападник вдарив її ножем. Щоби вижити, дівчина прикинулася мертвою. Коли зловмисник пішов до іншої кімнати, вона вибігла на вулицю й покликала сусідів, які викликали поліцію.

Ще одна дівчина, 14-річна Віка, залишалась у будинку майже до останнього. Лише коли побачила, що хлопець відкрив газ, наважилася втекти.

За даними ЗМІ, більшість батьків навіть не знали, що діти поїхали святкувати – ті казали, що залишаються у друзів або родичів. Наприклад, Віка повідомила, що ночуватиме в двоюрідної сестри, а 14-річний Руслан, який зараз у важкому стані, сказав батькам, що їде до бабусі з дідусем.