З’явилася нова інформація щодо кривавої бійки в Києві

Уночі, 15 квітня, в районі метро "Лісова" чоловік напідпитку кинув людям під ноги гранату. Постраждав і сам зловмисник, і молодий хлопець, обох доправили до лікарні з осколковими пораненнями.

Правоохоронці знайшли на місці події фрагменти гранати Ф1.

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Вибух стався близько першої ночі у столичному парку Кіото. Між компанією молодиків, яка там відпочивала, та перехожим зав'язався конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників сутички дістав гранату та кинув її під ноги групи людей.

Вибух був на стільки сильний, що розгатив бруківку на доріжці, а відлуння розриву гранати було чути на сотні метрів навколо.

Я на Чернігівській проходив, чекав таксі, і тут десь за кілометр почув щось схоже на вибух гранати,

– сказав оцевидець Бахтовар.

Від вибуху постраждали двоє людей, в тому числі і чоловік, який кинув гранату. З осколковими пораненнями їх доправили до лікарні швидкої допомоги.

Один із постаждалих, 21-річний Євген Ширяєв, досі оговтується від нічного інциденту. Граната підірвалася просто біля Євгена. Він отримав величезну порцію свинцю.

В вухах задзвиніло, спалах був дуже яскравий. Яя підбіг до них з претензіями, що ви робите. Потім вже побачив, що з ноги сочиться кров, живіт поранений і люди вже викликали швидку,

– відповів потерпілий Євген.

Більшість осколків лікарі витягнули. Життю Євгена нічого не загрожує. А от іншому постраждалому, який і кинув гранату, загрожує тюрма. Це – житель Чернігівської області, який має судимість за незаконний обіг наркотиків.

В.о. начальника Нацполіції Києва Віктор Нечитайло зазначив, що звинувачуваний перебував на заробітках в місті Києві, проживав у гаражі. Вказану подію ми кваліфікуємо як замах на навмисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Санкція статей передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. Чоловік не є військовослужбовцем, тому невідомо, звідки він міг взяти гранату.

Останнім часом мирну столицю все частіше трясе від розривів гранат.

Нагадаємо, 2 квітня, на вулиці Ахматової, 40 вибухнуло авто. Рятувальники попередньо встановили, що стало причиною вибуху автомобіля.