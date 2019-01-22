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      Смертельна ДТП у Харкові: ключового свідка у справі Зайцевої таки знайшли

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      Правоохоронці знайшли ключового свідка у справі Зайцевої
      Правоохоронці знайшли ключового свідка у справі Зайцевої / Фото з відкритих джерел

      Правоохоронцям нарешті вдалось розшукати лікаря-нарколога Олену Федірко. Саме вона першою обстежила водійку автомобіля Lexus Олену Зайцеву на вживання опіатів.

      Про це повідомляє UA:Харків.

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      Так, сьогодні Олена Федірко добровільно з'явиться у суд, аби свідчити.

      Всі заходи для встановлення її місцяперебування здійснені, і вона сьогодні має з’явитися у суді. Це добровільно, звісно. Вона ж свідок, не підозрювана, з'явиться добровільно,
      – повідомив слідчий у справі Ігор Волков.

      Засідання у справі про ДТП на Сумській призначили на вівторок, 22 січня, о 14:00.

      Додамо, що суд неодноразово викликав Федірко для допиту, але вона не з’являлася. Влітку 2018-го суд зобов’язав поліцію встановити місцеперебування нарколога, однак протягом тривалого часу це не давало жодних результатів. Між тим, у вересні з'явилася інформація, що Федірко поїхала на окуповані території.

      Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

      СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ХАРКОВІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Новини політики Новини України ДТП у Харкові Новини Харкова Судді
      Джерело: 24 Канал
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