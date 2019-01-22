Смертельна ДТП у Харкові: ключового свідка у справі Зайцевої таки знайшли

Правоохоронцям нарешті вдалось розшукати лікаря-нарколога Олену Федірко. Саме вона першою обстежила водійку автомобіля Lexus Олену Зайцеву на вживання опіатів.

Про це повідомляє UA:Харків.

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Так, сьогодні Олена Федірко добровільно з'явиться у суд, аби свідчити.

Всі заходи для встановлення її місцяперебування здійснені, і вона сьогодні має з’явитися у суді. Це добровільно, звісно. Вона ж свідок, не підозрювана, з'явиться добровільно,

– повідомив слідчий у справі Ігор Волков.

Засідання у справі про ДТП на Сумській призначили на вівторок, 22 січня, о 14:00.

Додамо, що суд неодноразово викликав Федірко для допиту, але вона не з’являлася. Влітку 2018-го суд зобов’язав поліцію встановити місцеперебування нарколога, однак протягом тривалого часу це не давало жодних результатів. Між тим, у вересні з'явилася інформація, що Федірко поїхала на окуповані території.

Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.