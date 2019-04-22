Кривава ДТП в Києві: авто знесло людей на зупинці

У Столиці, 21 квітня, автомобіль зніс людей на зупинці біля метро Святошин. Авто Daewoo Lanos вилетіло на зупинку громадського транспорту, де скоїло наїзд на двох пішоходів.

ДТП сталося на проспекті Перемоги недалеко біля станції метро Святошин о 21:00. За інформацією, яку оприлюднили в Facebook "ДТП.kiev.ua", внаслідок аварії важкі травми отримали двоє чоловіків, яких екстрено госпіталізували до лікарні.

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Зазначається, що Daewoo Lanos зупинився вже без коліс, які залишилися в 50 метрах від місця наїзду на пішоходів. У авто нібито на великій швидкості розірвало колесо, через що водій не впорався з керуванням, а автомобіль вилетів на тротуар з перехожими. Після зіткнення автомобіль проїхав ще деяку відстань, перш ніж зупинився в крайній правій смузі.



Авто вилетіло на зупинку де стояло двоє чоловіків // ДТП.kiev.ua

Жодної інформації про стан потерпілих наразі немає. Працівники поліції відмовилися коментувати ДТП.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група, яка займається розслідуванням обставин аварії.

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