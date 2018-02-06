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Кривава Мері чи Піна Колада? Вгадай коктейль за інгредієнтами: тест

09:02, сьогодні 219 Читать новость на русском
А ви знаєтеся в коктейлях?
А ви знаєтеся в коктейлях? / 24 Канал

У міжнародний День барменів хочемо запропонувати вам зробити кілька крутих коктейлів! А для цього перевірте свої знання рецептів у нашому тесті. Вгадайте за інгредієнтами, про який коктейль ми говоримо.

Теги: Публікації LifeStyle відпочинок Рецепти Тести
Джерело: 24 Канал
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