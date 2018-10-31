Кривава стрілянина у синагозі в США: Меланія і Дональд Трамп прибули на траурну церемонію
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія відправилися в Піттсбург, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час стрілянини в синагозі.
Про це повідомляють західні ЗМІ. Подружжя відвідало кладовище, де Меланія поклала до пам'ятників загиблих у трагедії коробочку з маленькими камінчиками і невеликими букетами з білих троянд.
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Дочка президента Іванка Трамп, яка прийняла юдаїзм в шлюбі з Кушнером, також супроводжувала Меланію і Дональда.
Для виходу перша леді США одягнула картате пальто, чорну сукню і туфлі на високих підборах. На своїй сторінці в Twitter Меланія написала, що насильство ніколи не переможе силу любові і віри.
Меланія і Дональд Трамп / Getty
Меланія і Дональд Трамп / Getty
Меланія і Дональд Трамп / Getty
Нагадаємо, чоловік влаштував стрілянину в синагозі Tree of Life. У суботу вранці там перебувало чимало людей, які саме відзначали шабат. В одному з приміщень відбувалось обрізання. Синагога розташована в районі Піттсбурга Скуіррел-Хілл, майже половина жителів якого належать до єврейських громад. Загинуло 11 людей.