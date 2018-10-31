Кривава стрілянина у синагозі в США: Меланія і Дональд Трамп прибули на траурну церемонію

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія відправилися в Піттсбург, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час стрілянини в синагозі.

Про це повідомляють західні ЗМІ. Подружжя відвідало кладовище, де Меланія поклала до пам'ятників загиблих у трагедії коробочку з маленькими камінчиками і невеликими букетами з білих троянд.

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Дочка президента Іванка Трамп, яка прийняла юдаїзм в шлюбі з Кушнером, також супроводжувала Меланію і Дональда.

Для виходу перша леді США одягнула картате пальто, чорну сукню і туфлі на високих підборах. На своїй сторінці в Twitter Меланія написала, що насильство ніколи не переможе силу любові і віри.

Actions of hate will never win against the strength found in love & faith. Our country grieves alongside the Jewish community & we extend our most heartfelt sympathies to the families & friends of the Tree of Life Synagogue. pic.twitter.com/cNeSv68YpH — Melania Trump (@FLOTUS) 31 октября 2018 г.

​Меланія і Дональд Трамп / Getty



​Меланія і Дональд Трамп / Getty



Меланія і Дональд Трамп / Getty

Нагадаємо, чоловік влаштував стрілянину в синагозі Tree of Life. У суботу вранці там перебувало чимало людей, які саме відзначали шабат. В одному з приміщень відбувалось обрізання. Синагога розташована в районі Піттсбурга Скуіррел-Хілл, майже половина жителів якого належать до єврейських громад. Загинуло 11 людей.