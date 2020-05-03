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      Кривава стрілянина у Венесуелі: силовики вбили майже 50 людей – фото та відео тільки 18+

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      Стрілянина у Венесуелі: загинули майже 50 в'язнів – фото та відео 18+
      Втеча в'язнів закінчилась масовою стріляниною / ілюстративне фото

      Щонайменше 46 в'язнів загинули у венесуельському місті Гуанаре у результаті заворушень у місцевій колонії. Кількість жертв зростатиме, бо є багато поранених у критичному стані.

      Спроба втечі з в'язниці в одному з міст Венесуели – Гуанаре – стала причиною масових розстрілів. Загалом поліція убила щонайменше 46 ув'язнених, повідомляє El Nacional.

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      "46 людей загинули і невизначена кількість людей зазнали поранень у цю п'ятницю (1 травня – 24 канал) під час спроби втечі в пенітенціарному центрі Лос-Льянос, розташованому в місті Гуанаре, штат Португеса", – мовиться в повідомленні.

      Масова загибель в'язнів у Венесуелі: фото та відео з соцмереж – тільки 18+

      Співробітники колонії зазначають, що число загиблих ростиме, оскільки стан багатьох постраждалих "украй важкий", передає агентство EFE.

      Також венесуельська газета El Nacional у п'ятницю повідомляла про 50 постраждалих унаслідок сутички охорони колонії та в'язнів. Зокрема мовиться про співробітників в'язниці. Серед них і директор виправної колонії Карлос Торо. Він зазнав кілька ножових поранень. Травми від осколків унаслідок вибуху гранати отримав лейтенант венесуельської Нацгвардії.

      Через велику кількість потерпілих у місцевих лікарнях спостерігається колапс. Медикам бракує необхідного обладнання, а також донорської крові.

      Місцеві правоохоронці досі намагаються з'ясувати, що ж стало причиною заворушень у в'язниці.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Латинська Америка Кримінальні новини Жертви Стрілянина В'язниця Венесуела
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