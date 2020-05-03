Кривава стрілянина у Венесуелі: силовики вбили майже 50 людей – фото та відео тільки 18+

Щонайменше 46 в'язнів загинули у венесуельському місті Гуанаре у результаті заворушень у місцевій колонії. Кількість жертв зростатиме, бо є багато поранених у критичному стані.

Спроба втечі з в'язниці в одному з міст Венесуели – Гуанаре – стала причиною масових розстрілів. Загалом поліція убила щонайменше 46 ув'язнених, повідомляє El Nacional.

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"46 людей загинули і невизначена кількість людей зазнали поранень у цю п'ятницю (1 травня – 24 канал) під час спроби втечі в пенітенціарному центрі Лос-Льянос, розташованому в місті Гуанаре, штат Португеса", – мовиться в повідомленні.

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Masacre, matanza, exterminio, aniquilamiento de presos que morian de hambre, esto es el socialismo del tirano Nicolas Maduro #Venezuela #VenezuelaEstaPorEstallar Guanare pic.twitter.com/7wSjwxgHp9 — Rc (@Castaway_77) May 2, 2020

Ultima hora | en Venezuela se reporta una Masacre en la cárcel de Guanare #Portuguesa mas de 48 muertos y 50 heridos #2May #3May #VenezuelaEstaPorEstallar #NoAlPaquetazoDeMaduro #ConElSalarioADeco Perú Judith Castillopic.twitter.com/nUtfdGdI01 — Saimon (@Pix_ar_) May 2, 2020

#Portuguesa el Cepella tiene capacidad para 750 reos y actualmente alberga a más de 2500. El intento de fuga ha dejado hasta ahora 46 muertos y 50 heridos, algunos de gravedad. #01may pic.twitter.com/cl1CSy3Bwr — Carlos Iván Suárez (@carlosi_suarez) May 2, 2020

Співробітники колонії зазначають, що число загиблих ростиме, оскільки стан багатьох постраждалих "украй важкий", передає агентство EFE.

Також венесуельська газета El Nacional у п'ятницю повідомляла про 50 постраждалих унаслідок сутички охорони колонії та в'язнів. Зокрема мовиться про співробітників в'язниці. Серед них і директор виправної колонії Карлос Торо. Він зазнав кілька ножових поранень. Травми від осколків унаслідок вибуху гранати отримав лейтенант венесуельської Нацгвардії.

Через велику кількість потерпілих у місцевих лікарнях спостерігається колапс. Медикам бракує необхідного обладнання, а також донорської крові.

#Portuguesa Así están los heridos en el hospital Dr. Miguel Oraá de Guanare. El centro está colapsado, los médicos piden ayuda porque no hay suficientes insumos para atenderlos a todos pic.twitter.com/ADwU3FRkws — Carlos Iván Suárez (@carlosi_suarez) May 2, 2020

Місцеві правоохоронці досі намагаються з'ясувати, що ж стало причиною заворушень у в'язниці.