Кривава стрілянина у Венесуелі: силовики вбили майже 50 людей – фото та відео тільки 18+
Щонайменше 46 в'язнів загинули у венесуельському місті Гуанаре у результаті заворушень у місцевій колонії. Кількість жертв зростатиме, бо є багато поранених у критичному стані.
Спроба втечі з в'язниці в одному з міст Венесуели – Гуанаре – стала причиною масових розстрілів. Загалом поліція убила щонайменше 46 ув'язнених, повідомляє El Nacional.
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"46 людей загинули і невизначена кількість людей зазнали поранень у цю п'ятницю (1 травня – 24 канал) під час спроби втечі в пенітенціарному центрі Лос-Льянос, розташованому в місті Гуанаре, штат Португеса", – мовиться в повідомленні.
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Співробітники колонії зазначають, що число загиблих ростиме, оскільки стан багатьох постраждалих "украй важкий", передає агентство EFE.
Також венесуельська газета El Nacional у п'ятницю повідомляла про 50 постраждалих унаслідок сутички охорони колонії та в'язнів. Зокрема мовиться про співробітників в'язниці. Серед них і директор виправної колонії Карлос Торо. Він зазнав кілька ножових поранень. Травми від осколків унаслідок вибуху гранати отримав лейтенант венесуельської Нацгвардії.
Через велику кількість потерпілих у місцевих лікарнях спостерігається колапс. Медикам бракує необхідного обладнання, а також донорської крові.
Місцеві правоохоронці досі намагаються з'ясувати, що ж стало причиною заворушень у в'язниці.