Криваве вбивство в Києві: поліція знайшла підозрюваних

Упродовж доби поліція Києва затримала підозрюваних, причетних до вбивства на Подолі.

Про це повідомили у прес-службі правоохоронців.

7 січня близько півночі на вулиці Костянтинівській у Києві знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

У поліції додали, що вже 8 січня після скоєння злочину встановили осіб, причетних до вбивства. Ними виявилися 35-річна уродженка Запорізької області та 31-річний раніше судимий мешканець Донецької області.

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За попередніми даними, під час застілля затримані посперечалися з потерпілим. У результаті 48-річний уродженець Херсонщини отримав колото-різане поранення. Аби приховати сліди злочину, зловмисники витягнули тіло чоловіка з помешкання на вулицю.