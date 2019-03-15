Криваві події у Новій Зеландії: хто така Ебба Аккерлюнд і як вона може бути причетною до теракту

11-річна Ебба Аккерлюнд загинула внаслідок теракту у Стокгольмі у 2011 році. Щоправда, її історія є дотичною й до інших кривавих подій, які вже трапилися у 2019 році. Журналісти 24 каналу пояснюють, як стокгольмська дівчина може бути причетною до терористичного акту на взагалі іншому континенті.

Уночі проти 15 березня за київським часом у Новій Зеландії стався жахливий розстріл людей. У містечку Крайстчерч у двох мечетях невідомі відкрили вогонь. Відомо лише, що одного з них звали Брентон Таррант. Інформації про трьох його спільників наразі немає.

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У своєму маніфесті Таррант написав, що теракт ісламістів у Стокгольмі 2017 року є ключовою подією. Як зауважив він, саме це вплинуло на його рішення атакувати мечеть. Крім того, він згадав про 11-річну жертву Еббу Аккерлюнд (Окерлунд) і заявив, що мститиметься за неї. Її їмя він навіть вишкрябав на прикладі своєї гвинтівки.

The shooter said he did it mostly for revenge of Ebba Akerlund.. She was the Deaf girl that was killed by a muslim extremist with the teddy bear still in her arms on the street pic.twitter.com/vWabuCdwFQ — Jessi James (@JesseJamesX3) 15 March 2019

Що ж відомо про Еббу Аккерлюнд (Окерлунд)

Історія 11-річної Ебби Аккерлюнд свого часу шокувала всю Швецію. Вона була чи не єдиною неповнолітньою жертвою страшних подій у Стокгольмі у 2017 році. Тоді вантажівка на швидкості в’їхала у натовп, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули та ще близько 15 осіб зазнали поранень (9 з них серйозно, двоє потерпілих – діти). Виконавцем того злочину виявився 39-річний уродженець Узбекистану Рахмат Акілов.

Як у 2017 році писало шведське видання Expressen, у момент теракту Ебба поверталася зі школи та мала зустрітися з мамою в метро. За словами родичів, цей маршрут дівчина знала дуже добре. Зазвчиай зі школи у центр Стокгольму Ебба їхала автобусом, потім спускалася у метро, а решту шляху додому йшла пішки. Згодом близькі та рідні 11-річної дівчини з надією її знайти, оскільки вона вважалася зниклою без вісти, розмістили у мережі фото дитини. На цій світлині Ебба посміхається та має янтарні очі. Схоже, у ті моменти долею Ебби перейнялася вся Швеція.



Те саме фото Ебби Аккерлюнд, яке батьки дівчини розмістили у мережі, щоб знайти дитину

Дізналися, що вона загинула внаслідок теракту 8 квітня у другій половині дня. Дуже сумно, що це тривало так довго. До цього часу шукали її як на місці інциденту та в лікарнях, так і писали оголошення в соцмережах. Потім поліцейські взяли зразки ДНК в її матері, і ми зрозуміли, що це не до добра,

– розповідав тоді один із родичів загиблої.

Після теракту про Еббу згадували здебільшого зі світлими почуттями. Зокрема, їй у Швеції присвячували концерти та пісні. А у рідній школі дівчини влаштували хвилину мовчання. Класний керівник неповнолітньої жертви теракту Майя Моллер Грімакова зазанчала, що у їхньому навчальному закладі перебуває близько 500 осіб, але Еббу вона памятає дуже добре.

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Концерт у пам'ять про Еббу Аккерлюнд

Один зі співаків присвятив Еббі Аккерлюнд пісню: дивіться відео

"Вона була особливою. Її життя просто вирувало, але раптом вона від нас пішла. Це надзвичайно сумно", – підкреслювала жінка.

Проте був і темний бік медалі. Так, дівчина стала популярною на сайтах, які поширюють ненависницькі висловлювання. Крім того, її ім'я регулярно використовують неоднозначні сайти з надр всесвітньої павутини, як, до прикладу, 8Chan, а також низка противників іммігрантів і прихильників білої раси.

Олії у вогонь підливає й те, що у 2018 році могилу Ебби осквернив нелегал, якого влада Швеції ще не встигла до того часу видворити. Про акт вандалізму сповістив у мережі батько дівчини.

"Я особисто бачив, як він глумиться над могилою – лив стеарин (використовується у виробництві мила, свічок і текстилю), проте устиг його впіймати. Але після години перебування у відділку, поліції звільнила зловмисника", – писав чоловік.

Також він переконував, що чоловік також паплюжив і інші могли на кладовищі, включно з місцем поховання шведського міністра Улофа Пальме, чиє вбивство, яке сталося у 1986 році, досі залишається нерозкритим.

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