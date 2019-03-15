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      Криваві події у Новій Зеландії: хто така Ебба Аккерлюнд і як вона може бути причетною до теракту

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      Ебба Аккерлюнд (Ебба Окерлунд) - хто вона така та як причетна до теракту у Новій Зеландії
      Ебба Аккерлюнд / Соцмережі

      11-річна Ебба Аккерлюнд загинула внаслідок теракту у Стокгольмі у 2011 році. Щоправда, її історія є дотичною й до інших кривавих подій, які вже трапилися у 2019 році. Журналісти 24 каналу пояснюють, як стокгольмська дівчина може бути причетною до терористичного акту на взагалі іншому континенті.

      Уночі проти 15 березня за київським часом у Новій Зеландії стався жахливий розстріл людей. У містечку Крайстчерч у двох мечетях невідомі відкрили вогонь. Відомо лише, що одного з них звали Брентон Таррант. Інформації про трьох його спільників наразі немає.

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      У своєму маніфесті Таррант написав, що теракт ісламістів у Стокгольмі 2017 року є ключовою подією. Як зауважив він, саме це вплинуло на його рішення атакувати мечеть. Крім того, він згадав про 11-річну жертву Еббу Аккерлюнд (Окерлунд) і заявив, що мститиметься за неї. Її їмя він навіть вишкрябав на прикладі своєї гвинтівки.

      Що ж відомо про Еббу Аккерлюнд (Окерлунд)

      Історія 11-річної Ебби Аккерлюнд свого часу шокувала всю Швецію. Вона була чи не єдиною неповнолітньою жертвою страшних подій у Стокгольмі у 2017 році. Тоді вантажівка на швидкості в’їхала у натовп, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули та ще близько 15 осіб зазнали поранень (9 з них серйозно, двоє потерпілих – діти). Виконавцем того злочину виявився 39-річний уродженець Узбекистану Рахмат Акілов.

      Як у 2017 році писало шведське видання Expressen, у момент теракту Ебба поверталася зі школи та мала зустрітися з мамою в метро. За словами родичів, цей маршрут дівчина знала дуже добре. Зазвчиай зі школи у центр Стокгольму Ебба їхала автобусом, потім спускалася у метро, а решту шляху додому йшла пішки. Згодом близькі та рідні 11-річної дівчини з надією її знайти, оскільки вона вважалася зниклою без вісти, розмістили у мережі фото дитини. На цій світлині Ебба посміхається та має янтарні очі. Схоже, у ті моменти долею Ебби перейнялася вся Швеція.

      Ебба Аккерлюнд, Стокгольм, теракт, Нова Зеландія, стрілянина
      Те саме фото Ебби Аккерлюнд, яке батьки дівчини розмістили у мережі, щоб знайти дитину 

      Дізналися, що вона загинула внаслідок теракту 8 квітня у другій половині дня. Дуже сумно, що це тривало так довго. До цього часу шукали її як на місці інциденту та в лікарнях, так і писали оголошення в соцмережах. Потім поліцейські взяли зразки ДНК в її матері, і ми зрозуміли, що це не до добра,
      – розповідав тоді один із родичів загиблої.

      Після теракту про Еббу згадували здебільшого зі світлими почуттями. Зокрема, їй у Швеції присвячували концерти та пісні. А у рідній школі дівчини влаштували хвилину мовчання. Класний керівник неповнолітньої жертви теракту Майя Моллер Грімакова зазанчала, що у їхньому навчальному закладі перебуває близько 500 осіб, але Еббу вона памятає дуже добре.

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      Концерт у пам'ять про Еббу Аккерлюнд 

      Один зі співаків присвятив Еббі Аккерлюнд пісню: дивіться відео 

      "Вона була особливою. Її життя просто вирувало, але раптом вона від нас пішла. Це надзвичайно сумно", – підкреслювала жінка.

      Проте був і темний бік медалі. Так, дівчина стала популярною на сайтах, які поширюють ненависницькі висловлювання. Крім того, її ім'я регулярно використовують неоднозначні сайти з надр всесвітньої павутини, як, до прикладу, 8Chan, а також низка противників іммігрантів і прихильників білої раси.

      Олії у вогонь підливає й те, що у 2018 році могилу Ебби осквернив нелегал, якого влада Швеції ще не встигла до того часу видворити. Про акт вандалізму сповістив у мережі батько дівчини. 

      "Я особисто бачив, як він глумиться над могилою – лив стеарин (використовується у виробництві мила, свічок і текстилю), проте устиг його впіймати. Але після години перебування у відділку, поліції звільнила зловмисника", – писав чоловік.

      Також він переконував, що чоловік також паплюжив і інші могли на кладовищі, включно з місцем поховання шведського міністра Улофа Пальме, чиє вбивство, яке сталося у 1986 році, досі залишається нерозкритим.

      як розгорталися події навколо теракту у новій зеландії 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Статті Публікації Нова Зеландія Теракт у Новій Зеландії Теракт у Стокгольмі Діти і неповнолітні Жертви
      Джерело: 24 канал
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