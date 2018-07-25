Криваві вибори: близько 30 загиблих унаслідок вибуху та ще одні жертви через перестрілку (18+)

25 липня у Пакистані відбуваються парламентські та вибори до адміністрацій провінцій. Щоправда, сам день плебісциту надовго увійде в історію країни, оскільки він запам'ятався кількома кривавими інцидентами.

Так, уранці, за кілька годин після того, як розпочалося голосування, поблизу виборчої дільниці у пакистанському місті Кветта пролунав вибух, метою якого був поліцейський конвой, передає Al Jazeera.

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За словами місцевої влади, підрив здійснив смертник на мотоциклі.

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У Кветті біля виборчої дільниці підірвався смертник: багато захгиблих і поранених

У результаті щонайменше 29 людей загинули, у тому числі й два правоохоронці, та ще близько 40 осіб зазнали поранень. Кількість жертв ще може зрости.

"Ісламська держава" вже взяла відповідальність за інциденту.

Here's what you need to know about Pakistan's election day blast that killed at least 29 people. pic.twitter.com/YqyJT4YlnM — Al Jazeera English (@AJEnglish) 25 July 2018

Ще один схожий резонансний випадок стався у селищі поблизу міста Свабі також біля виборчої дільниці – зокрема, тут сталася стрілянина між прихильниками двох опозиційних партій, внаслідок чого одна людина загинула та ще дві особи зазнали поранень.

Як підкреслили у поліції, поки невідомо, що спровокувало інцидент. Також правоохоронці переконують, що з одного боку були прихильники Національної партії Авамі, яку зазвичай підтримує рух "Талібан", а з іншого – прибічники правоцентристської політсили "Техрік-є-Інсаф, яку очолює колишня зірка крикету Імран Хан.

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За інформацією ресурсу з посиланням на розвідку, за день до виборів, у вівторок 24 липня, у провінції Белуджистан бойовики вбили чотирьох пакистанських військових, які супроводжували кортеж з представниками виборчої комісії та матеріалами для голосування до округу Турбат, де власне і стався напад.

Місцеві посадовці зі свого боку переконують, що атака на конвой відбулася у регіоні Нівано, де по ньому вдарили з ручного протитанкового гранатомету, а згодом і з автоматичної зброї. У результаті три солдати та один представник напіввійськової організації загинули, а також 13 осіб зазнали травм: 8 солдат, один член напіввійськової організації та чотири цивільних.

Нагадаємо, 23 червня у Зімбабве на мітингу за участю президента країни Еммерсона Мнангагви за кілька метрів від політика пролунав вибух, унаслідок чого поранення зазнали віце-президент і міністр навколишнього середовища, натомість сам очільник держави не постраждав.