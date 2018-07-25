Криваві вибори: близько 30 загиблих унаслідок вибуху та ще одні жертви через перестрілку (18+)
25 липня у Пакистані відбуваються парламентські та вибори до адміністрацій провінцій. Щоправда, сам день плебісциту надовго увійде в історію країни, оскільки він запам'ятався кількома кривавими інцидентами.
Так, уранці, за кілька годин після того, як розпочалося голосування, поблизу виборчої дільниці у пакистанському місті Кветта пролунав вибух, метою якого був поліцейський конвой, передає Al Jazeera.
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За словами місцевої влади, підрив здійснив смертник на мотоциклі.
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У Кветті біля виборчої дільниці підірвався смертник: багато захгиблих і поранених
У результаті щонайменше 29 людей загинули, у тому числі й два правоохоронці, та ще близько 40 осіб зазнали поранень. Кількість жертв ще може зрости.
"Ісламська держава" вже взяла відповідальність за інциденту.
Ще один схожий резонансний випадок стався у селищі поблизу міста Свабі також біля виборчої дільниці – зокрема, тут сталася стрілянина між прихильниками двох опозиційних партій, внаслідок чого одна людина загинула та ще дві особи зазнали поранень.
Як підкреслили у поліції, поки невідомо, що спровокувало інцидент. Також правоохоронці переконують, що з одного боку були прихильники Національної партії Авамі, яку зазвичай підтримує рух "Талібан", а з іншого – прибічники правоцентристської політсили "Техрік-є-Інсаф, яку очолює колишня зірка крикету Імран Хан.
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За інформацією ресурсу з посиланням на розвідку, за день до виборів, у вівторок 24 липня, у провінції Белуджистан бойовики вбили чотирьох пакистанських військових, які супроводжували кортеж з представниками виборчої комісії та матеріалами для голосування до округу Турбат, де власне і стався напад.
Місцеві посадовці зі свого боку переконують, що атака на конвой відбулася у регіоні Нівано, де по ньому вдарили з ручного протитанкового гранатомету, а згодом і з автоматичної зброї. У результаті три солдати та один представник напіввійськової організації загинули, а також 13 осіб зазнали травм: 8 солдат, один член напіввійськової організації та чотири цивільних.
Нагадаємо, 23 червня у Зімбабве на мітингу за участю президента країни Еммерсона Мнангагви за кілька метрів від політика пролунав вибух, унаслідок чого поранення зазнали віце-президент і міністр навколишнього середовища, натомість сам очільник держави не постраждав.