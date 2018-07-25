20:06
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР

Криваві вибори: близько 30 загиблих унаслідок вибуху та ще одні жертви через перестрілку (18+)

121 Читать новость на русском
Цьогорічні парламентські вибори у Пакистані видалися вельми кривавими: понад 30 загиблих
Цьогорічні парламентські вибори у Пакистані видалися вельми кривавими: понад 30 загиблих / Al Jazeera

25 липня у Пакистані відбуваються парламентські та вибори до адміністрацій провінцій. Щоправда, сам день плебісциту надовго увійде в історію країни, оскільки він запам'ятався кількома кривавими інцидентами.

Так, уранці, за кілька годин після того, як розпочалося голосування, поблизу виборчої дільниці у пакистанському місті Кветта пролунав вибух, метою якого був поліцейський конвой, передає Al Jazeera.

Читайте також: У Пакистані прогримів найкривавіший за останні роки теракт

За словами місцевої влади, підрив здійснив смертник на мотоциклі.

Увага фото 18+!

Пакистан, вибори, вибух, Кветта, жертва
У Кветті біля виборчої дільниці підірвався смертник: багато захгиблих і поранених 

У результаті щонайменше 29 людей загинули, у тому числі й два правоохоронці, та ще близько 40 осіб зазнали поранень. Кількість жертв ще може зрости.

"Ісламська держава" вже взяла відповідальність за інциденту.

Ще один схожий резонансний випадок стався у селищі поблизу міста Свабі також біля виборчої дільниці – зокрема, тут сталася стрілянина між прихильниками двох опозиційних партій, внаслідок чого одна людина загинула та ще дві особи зазнали поранень.

Як підкреслили у поліції, поки невідомо, що спровокувало інцидент. Також правоохоронці переконують, що з одного боку були прихильники Національної партії Авамі, яку зазвичай підтримує рух "Талібан", а з іншого – прибічники правоцентристської політсили "Техрік-є-Інсаф, яку очолює колишня зірка крикету Імран Хан.

Читайте також: Атака смертника у Кабулі: кількість жертв значно зросла

За інформацією ресурсу з посиланням на розвідку, за день до виборів, у вівторок 24 липня, у провінції Белуджистан бойовики вбили чотирьох пакистанських військових, які супроводжували кортеж з представниками виборчої комісії та матеріалами для голосування до округу Турбат, де власне і стався напад.

Місцеві посадовці зі свого боку переконують, що атака на конвой відбулася у регіоні Нівано, де по ньому вдарили з ручного протитанкового гранатомету, а згодом і з автоматичної зброї. У результаті три солдати та один представник напіввійськової організації загинули, а також 13 осіб зазнали травм: 8 солдат, один член напіввійськової організації та чотири цивільних.

Нагадаємо, 23 червня у Зімбабве на мітингу за участю президента країни Еммерсона Мнангагви за кілька метрів від політика пролунав вибух, унаслідок чого поранення зазнали віце-президент і міністр навколишнього середовища, натомість сам очільник держави не постраждав.

Теги: Жертви День виборів Кримінальні новини Вибух Пакистан
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
сьогодні, 20:01 Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
Євгенія Мазур 14
На дорогах України гине у 5 разів більше людей, ніж на війні: страшні цифри
сьогодні, 19:29 На дорогах України гине у 5 разів більше людей, ніж на війні: страшні цифри
118
Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів
сьогодні, 19:00 Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів
Дмитро Гнап 254
Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
сьогодні, 18:06 Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
Анастасія Можаровська 218
Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов
сьогодні, 17:01 Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов
Блог Соцмережі 4699
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Заради місця у ВР кандидати готові на будь-що
 4 листопада 2012 , 22:03 2
Фільм дня. "21" — пограбування, зняте на основі реальній подій
 11 січня 2015 , 23:30
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук