Кривавий інцидент в Дніпрі: нацгвардієць вчинив самосуд над побратимами

Жахливий інцидент маємо із стріляниною в Дніпрі. Солдат-строковик Нацгвардії розстріляв своїх товаришів по службі – 5 людей загинули, іще 5-ро були поранені, троє з них в тяжкому стані.

Інцидент стався близької четвертої ранку в Дніпрі на території заводу "Південмаш", який нацгвардійці охороняли. Одразу зазначу – це кричущий, але направду все-таки поодинокий випадок, тому не варто розводити істерику, мовляв, "та що там в них, в Нацгвардії коїться".

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Нормально там все в Нацгвардії, і в ЗСУ також, бо це все сталося не через дідівщину, як можна було подумати, там інші причини – про них трохи згодом. Спочатку давайте перекажу хронологію, а потому вже можливі мотиви вбивці.

І я саме вбивцею його вже називаю, адже якими б не були його справжні мотиви (і навіть якщо він сам виявиться зрештою жертвою), але це все одно не скасовує того факту, що цей строковик дозволив собі власноруч відібрати людські життя.

Що відомо про інцидент

Отже, інцидент стався приблизно о 4 годині ранку – забравши автомат із незакритої чомусь металевої скриньки в "караулці", 20-річний Артем Рябчук дочекався, коли начальник караулу відкриє "збройну кімнату" і холоднокровно розстріляв його та його помічника, доозброївся там іще кількома спорядженими магазинами до автомата.

Тоді він узявся розстрілювати усіх, хто йому на очі потрапляв – й спочатку поцілив у "операторку", про яку знав, що вона кожні пів години в частину телефонує і звітує, чи все в порядку. Отже, щоби вона його не "заклала" він її і "знешкодив" з автомата.



20-річний нацгвардієць влаштував стрілянину / Фото Нацполіції

Потому строковик деякий час марно намагався з території "Південмашу" вибратися, але вже цивільна вахтерка відмовлялася йому прохідну відкрити – то ж він і їй за це поцілив в голову з автомата. Але й двері все одно відкрити не зміг – тому зрештою змушений був перебиратися через паркан заводу, перерізавши багнетом колючий дріт на ньому.

І вже зовні на "попутці" дістався іншого району міста, там побродив в пошуках схрону, але зрештою вирішив здатися – попросив перехожу зателефонувати в поліцію і повідомити про його розташування.

Я так собі думаю, що в жіночки, яка його підвозила, і в жіночки, яка не відмовила йому у користування своїм телефоном – сьогодні другий день народження, адже страшно уявити, якби цей строковик відреагував на їхню відмову.

Тепер до мотивів – першою на думку, звісно, спадає дідівщина, яка нашій армії свого часу дісталася в спадок від армії радянської. Утім, чесно кажучи, натепер дідівщини в української армії давно вже немає. Це і через те, що в нас армія воює, а тому там братерство замість дідівщини, але головно, звісно, тому, що в нас термін строкової служби скоротився до одного року, а тому "дідів" там просто немає звідки їм узятися.

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Рябчук мав конфлікт зі своїми товаришами по службі

Ну а конкретно із цим от Артемом Рябчуком кажуть, що він таки мав конфлікт зі своїми товаришами по службі – 2 місяці тому він втрутився в бійку і доповів про неї командиру, але розуміння, а тим паче вдячності, за це не отримав. Навпаки, його почали травити "стукачем". То ж він і вирішив власноруч за допомогою зброї, так би мовити, розібратися, помститися і "навести лад".

Тепер від себе особисто скажу – в мене немає виправдань його вчинку. Навіть якщо він зажадав пограти в Зоро, Бетмена чи РобінГуда (тобто покарати поганців), але це все одно з його боку був самосуд. Це раз.

І два. Окей, хотів карати поганців й 2 місяці плекав моменту, щоби заволодіти зброєю. Але як в те бачення "благородного месника" вкладаються вбивства й поранення усіх тих випадкових людей, які нічого поганого йому не зробили і які просто під гарячу руку потрапили – я про жінку-оператора і про цивільну жінку-вахтера на прохідній.

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Підсумую, 20-річному Артему Рябчуку, нацгвардійцю, який вбив 5 і 5- поранив, загрожує тепер довічне ув'язнення – в інциденті має перед цим розібратися спеціальна комісія, потому його вивчатиме військовий суд, який і винесе вирок. Але, на мою думку (особисту, упереджену і таку, яка оперує непідтвердженою інформацією), вирок цей буде строковику максимально жорстким.