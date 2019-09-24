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      Кривавий напад на двох братів у Різдвяну ніч: вбивця отримав покарання

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      Чоловік зарізав 17-річного хлопця, іншого вдалося врятувати
      Чоловік зарізав 17-річного хлопця, іншого вдалося врятувати / unsplash.com

      Харків'янин напідпитку посварився із двома хлопцями-братами, які вирішили прогулятися містом. Під час конфлікту він дістав ножа та напав на випадкових перехожих. Один з них помер на місці.

      34-річний житель Харкова отримав покарання за спробу подвійного вбивства. Як повідомляють у прокуратурі Харківської області, трагедія сталася у Різдвяну ніч у Харкові майже три роки тому.

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      Двоє братів відзначали Святвечір, а після застілля вирішили прогулятися нічним містом. На вулиці молодики зустріли незнайомця на велосипеді. Чоловік також був напідпитку. Під час спільної прогулянки у них виникла словесна перепалка.

      Несподівано чоловік вихопив з кишені ножа та встромив його у серце одному з юнаків. Від удару той помер. З його братом нападник намагався вчинити так само і також наштрикнув його на ніж. Однак завдяки своєчасній медичній допомозі його життя вдалося врятувати.

      Після кривавого злочину убивця намагався втекти на велосипеді. Однак далеко поїхати йому не вдалося: поліція затримала його менш ніж за годину після скоєного. Фрунзенський районний суд міста Харкова призначив убивці 14 років за ґратами.

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      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Вбивство Новини Харкова
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