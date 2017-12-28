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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Кривавий напад на магазин у Києві: у поліції назвали прикмети підозрюваного

14:50, сьогодні 1667 Читать новость на русском
У Києві чоловік з ножем пограбував магазин
У Києві чоловік з ножем пограбував магазин / kyiv.npu.gov.ua

Ввечері 27 грудня у Києві трапилось моторошне пограбування – чоловік напав на магазин, при цьому він жорстоко побив та порізав ножем продавчиню.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що жінка захищалась він нападника, тож багато ударів ножем припало на руки. Місце злочину виглядало жахливо – підлога, буквально, залита кров’ю.

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Як повідомили у поліції Києва, поліцію викликав місцевий мешканець, який зайшов у магазин та виявив на підлозі непритомну жінку в крові.

Потерпілу оперативно забрала швидка. У жінки численні різані рани обличчя, шиї та рук, забої тіла та струс мозку. Зараз вона в реанімації під наглядом лікарів.

Прикмети підозрюваного: одягнений у темну куртку з капюшоном, вік приблизно 35-40 років, повної статури, зріст близько 180-190 см.

Розшук грабіжника триває.

Пограбування у Києві

Місце злочину виглядає жахливо

Теги: Новини Києва Новини України Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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