Кривавий напад на магазин у Києві: у поліції назвали прикмети підозрюваного

Ввечері 27 грудня у Києві трапилось моторошне пограбування – чоловік напав на магазин, при цьому він жорстоко побив та порізав ножем продавчиню.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що жінка захищалась він нападника, тож багато ударів ножем припало на руки. Місце злочину виглядало жахливо – підлога, буквально, залита кров’ю.

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Як повідомили у поліції Києва, поліцію викликав місцевий мешканець, який зайшов у магазин та виявив на підлозі непритомну жінку в крові.

Потерпілу оперативно забрала швидка. У жінки численні різані рани обличчя, шиї та рук, забої тіла та струс мозку. Зараз вона в реанімації під наглядом лікарів.

Прикмети підозрюваного: одягнений у темну куртку з капюшоном, вік приблизно 35-40 років, повної статури, зріст близько 180-190 см.

Розшук грабіжника триває.

Місце злочину виглядає жахливо