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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кривавий теракт у Кабулі: лікарні з постраждалими переповнені, місто охопила паніка

21:33, 27 січня 615 Читать новость на русском

Минув лише тиждень з кривавої атаки в Кабулі, де загинули наші громадяни, і знову теракт. У суботу вранці, 27 січня, в центрі афганської столиці терорист-смертник здійснив підрив автівки швидкої допомоги в густонаселеному районі.

Переповнені лікарні, а пораненим надають допомогу просто в коридорах. Так закінчується черговий кривавий день в афганській столиці. 95 загиблих і більше ніж півтори сотні людей поранені. І їхня кількість постійно збільшується.

"Спочатку нас привезли до лікарні швидкої допомоги, але вона переповнена людьми з тяжкими травмами. А вже зараз людей з менш серйозними ранами привезли в звичайну лікарню", – розповів постраждалий від вибуху Мохеммед Касім.

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Трагедія сталась 27 січня вранці. Терорист-смертник підірвав заміновану автівку швидкої допомоги у дипломатичному районі, в самому серці Афганістану. Цей район вважається безпечним, адже тут розташовані іноземні посольства та урядові будівлі. Після вибуху місто охопила паніка. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Талібан". Вони вже роками тероризують афганських чиновників і іноземних гостей.

Маршрут терориста веде до колишнього Міністерства внутрішніх справ, поблизу консульства Індії, посольства Індонезії та будівлі МЗС. Поліція дізналась особу терориста-смертника перед нападом, але нападник встиг здійснити підрив і спричинив таку кількість жертв,
– зазначив заступник речника Міністерства внутрішніх справ Афганістану Насрат Рахімі.

Всього тиждень тому бойовики того ж "Талібану" напали на готель у Кабулі. Там мала відбутися ІТ-конференція. У теракті тоді загинули 40 людей. Серед них – було семеро українців. За попередніми даними українців серед постраждалих цього разу немає.

Теги: Жертви Афганістан Теракт Тероризм
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 січня
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