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      Кривавий теракт у Новій Зеландії: підозрюваний Таррант у суді усміхався і не визнав провини

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      Звинувачений у вбивстві 51 людини Брентон Таррант
      Звинувачений у вбивстві 51 людини Брентон Таррант / AP

      Підозрюваний у вбивстві 51 людини Брентон Таррант відмовився визнавати свою провину перед судом. Водночас, відповідна експертиза встановила, що чоловік є осудним.

      Так, у Таррана немає психічних відхилень і він є адекватним, отже може постати перед судом. Тому на нещодавньому судовому засіданні йому висунули звинувачення у тероризмі та вбивстві понад півсотні людей. Про це інформує The New York Times.

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      Проте захист Тарранта заявив, що підозрюваний відмовляється визнавати свою провину. Сам обвинувачений долучився до засідання Високого суду Крайстчерча відеозв’язком. Коли йому зачитували обвинувачення, Таррант усміхався. Це неабияк стривожило присутніх у залі родичів загиблих.

      Зазначимо, що розгляд справи про теракт у Новій Зеландії суд розпочне у травні 2020 року. Якщо вину Брентона Тарранта доведуть, його може чекати довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення. Такі покарання у країні досі не ухвалювали. Та і терактів до масового розстрілу у Крайстчерчі в Новій Зеландії теж не було.

      Що відомо про теракт у Новій Зеландії?

      Він трапився 15 березня у двох мечетях міста Крайстчерч у Новій Зеландії. Злочинці влаштували жорстоку стрілянину, в результаті якої загинула 51 людина, ще понад 40 отримали поранення.

      Ймовірний ініціатор розстрілу й найбільш активний його виконавець – 28-річний австралієць БрентоньТаррант. Убивство людей він транслював у Facebook.

      За 9 хвилин до теракту він розіслав свій 74-сторінковий маніфест за 30 парламентськими адресами. У ньому йдеться про мотиви злочину та ненависть до мігрантів. Зокрема, там є такі слова-звернення до цих людей: "Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Польщі, ні в Новій Зеландії, ні в Аргентині, ні в Україні".

      Також Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".

      Окрім Тарранта затримали ще 3 імовірних співучасників злочину.

      blog_ava
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      Теги: Теракт Теракт у Новій Зеландії Нова Зеландія
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