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      Кривавий теракт у Новій Зеландії: підозрюваний вбивця відправив листа до Росії

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      Брентон Таррант – підозрюваний у вбивстві 51 людини
      Брентон Таррант – підозрюваний у вбивстві 51 людини / apnews.com

      Австралійця Брентона Тарранта обвинувачують у розстрілі 51 людини у мечеті в місті Крайстчерч. Він зміг зміг відправити із в'язниці листа до Російської Федерації.

      Ймовірний терорист написав лист 4 липня на 6 сторінках олівцем, пише AP.

      Коротко: Жахлива стрілянина в Новій Зеландії, десятки загиблих: що відомо (18+)

      Таррант поділився з людиною на імʼя Алан своїми враженнями від подорожі до Росії у 2015 році. Ймовірний вбивця подякував Алану за поштові марки, які той йому надіслав, зазначаючи, що вони єдині "два шматочки кольору в сірій камері", але йому доведеться приховати їх від охоронців.

      28-річний зловмисник у листі згадує давньогрецького мислителя Платона та інших філософів і письменників. Австралієць зазначив, що вони надихали його і каже, що не може дати волю почуттям, інакше охорона в'язниці конфіскує лист і використає як доказ проти нього.

      Окрім того в посланні є попередження про майбутній "великий конфлікт" і вирази, які можна розцінити як заклики до зброї.

      Важливо: Кривавий теракт у Новій Зеландії: підозрюваний Таррант у суді усміхався і не визнав провини

      Новозеландська влада уже прокоментувала цю ситуацію та визнала, що допустила велику помилку. Міністр у справах виправних установ Нової Зеландії Келвін Девіс наголосив, що не можна було дозволяти відправляти листа. Чиновник пообіцяв, що більше цього не повториться.

      Політик Девід Беннетт сказав, що чекає від керівництва вʼязниці пояснень, як підбурливий лист міг бути відправлений з в'язниці суворого режиму.

      Ця людина звинувачується у скоєнні одного з найогидніших злочинів в історії Нової Зеландії. Новозеландці будуть в жаху від того, що у вʼязниці дозволили йому відправити лист з таким змістом,
      – йдеться в заяві Беннетта.

      Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії?Напад на дві мечеті у Новій Зеландії, в місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді, відбулвся 15 березня. Злочинці влаштували стрілянину по прихожанам. 51 людина загинула, понад 40 були поранені. Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Таррант, що транслював бійню в інтернеті. Пізніше один із затриманих був визнаний невинним.

      Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію". Наразі слідство триває, а ймовірний терорист провини не визнає.

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      Теги: Новини Росії Кримінальні новини Теракт у Новій Зеландії Теракт Нова Зеландія Жертви
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