Кривдник Кличка Джошуа за жодних обставин не хоче боксувати у Росії

Британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) не має наміру битися з росіянином Олександром Повєткіним (34-1, 24 КО) у Росії, але є готовим провести з ним зустріч у Великобританії.

Таку заяву зробив його промоутер Едді Хірн у коментарі IFL TV.

Читайте також: Імовірний бій кривдників Кличка: Ф'юрі обурливо висловився про Джошуа

"Джошуа є готовим зустрітися з Повєткіним, але тільки у Великобританії, а не в Росії. Ми не будемо битися там до тих пір, поки вони не вирішать проблему з допінг-контролем. Якщо російська сторона буде змушувати нас провести бій в Росії, то я не виключаю, що ми відмовимося від одного з титулів", – наголосив він.

Додамо, 38-річний Повєткін після перемоги над румуном Крістіаном Хаммером, став офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), яким володіє Джошуа. Перемовини між спортсменами уже стартували, щоправда раніше Джошуа заявляв, що спершу хотів би провести бій з чемпіоном за версією WBC американцем Деонтеєм Уайлдером, а поєдинок з Повєткіним відкласти до 2019 року.

Нагадаємо, влітку 2017 року Олександр Повєткін після тривалої дискваліфікації через допінг повернувся на ринг і першим його суперником став українець Андрій Руденко, щоправда переможцем звітного протистояння став росіянин.