Кривенькі зуби і товстенька: як виглядала Ольга Фреймут у 20 років

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, як виглядала і чим займалася у свої 20 років.

Про це Фреймут зізналася в інтерв'ю Новому каналу.

Читайте також: Жахливе відчуття приниження: як Фреймут обманула волонтерку заради шоу

Ольга Фреймут зазначила, що ще у дитинстві була відмінницею і визначилася, ким хоче стати у майбутньому.

Я ще по закінченню школи знала, що на мене чекає особлива доля. Батьки вірили і хвалили. В університет вступила з чудовим результатом. Мені пощастило, що я ще в дитинстві визначилася, ким хочу стати. І мною не кидало. Робила обдумані кроки до мрії,

– наголосила телеведуча.

Однак, Фреймут додала, що потрібно було працювати над своєю зовнішністю.

"Зовнішність моя була жахливою. Кривенькі зуби (довелося брекети носити), товстенька, як кльоцок, волосся довге й посічене… Треба було над собою попрацювати", – поділилася вона.



Ольга Фреймут у дитинстві/ Архівні фото



Ольга Фреймут у дитинстві/ Архівні фото



Ольга Фреймут у дитинстві/ Архівні фото



Ольга Фреймут / Архівні фото



Ольга Фреймут / Архівні фото



Ольга Фреймут / Архівні фото



Ольга Фреймут / Архівні фото