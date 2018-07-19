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Кривенькі зуби і товстенька: як виглядала Ольга Фреймут у 20 років

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Фото з відкритих джерел

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, як виглядала і чим займалася у свої 20 років.

Про це Фреймут зізналася в інтерв'ю Новому каналу.

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Ольга Фреймут зазначила, що ще у дитинстві була відмінницею і визначилася, ким хоче стати у майбутньому. 

Я ще по закінченню школи знала, що на мене чекає особлива доля. Батьки вірили і хвалили. В університет вступила з чудовим результатом. Мені пощастило, що я ще в дитинстві визначилася, ким хочу стати. І мною не кидало. Робила обдумані кроки до мрії, 
– наголосила телеведуча.

Однак, Фреймут додала, що потрібно було працювати над своєю зовнішністю.

"Зовнішність моя була жахливою. Кривенькі зуби (довелося брекети носити), товстенька, як кльоцок, волосся довге й посічене… Треба було над собою попрацювати", – поділилася вона.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут у дитинстві/ Архівні фото

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут у дитинстві/ Архівні фото

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут у дитинстві/ Архівні фото

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Архівні фото

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Архівні фото

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Архівні фото

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Архівні фото

 

Теги: LifeStyle Ольга Фреймут
Джерело: 24 Канал
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