Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

Важливо Удар балістикою, десятки загиблих, серед них багато дітей: усе про обстріл Кривого Рогу 4 квітня

Як у Кривому Розі реанімували дитину посеред вулиці

Росія 4 квітня завдала ракетного удару по Кривому Розі. Ворог цинічно вдарив по центру житлового району – поруч з дитячим майданчиком.

Унаслідок чергового воєнного злочину Росії загинуло 16 осіб, серед яких – 6 дітей. Десятки людей отримали поранення, черед яких також багато неповнолітніх. Наймолодшому постраждалому лише 3 місяці. Хлопчик отримав уламкові поранення, але госпіталізації не потребує.

Нині у мережі з'явилися тяжкі кадри, як у Кривому Розі реанімували дитину після атаки. На кадрах батько несе хлопчика на руках і благає про допомогу.

Дитину починають оглядати, але батьки чують страшну відповідь: "Я не чую серцебиття". Дитині почали негайно проводити реанімаційні заходи. У ЗМІ повідомляють, що хлопчика забрала швидка.

Як у Кривому Розі реанімували дитину після атаки: дивіться відео (Увага! Чутливий контент. Не рекомендовано до перегляду людям із чутливою психікою та неповнолітнім. 18+)

Раніше у мережі опублікували інші жахливі кадри з місця обстрілу у Кривому Розі. На них зафіксували, як матір оплакує свого 15-річного сина, який загинув унаслідок ракетного удару.