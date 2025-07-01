У Кривому Розі школярка била дівчинку, поки подруги знімали відео

У мережі поширили відео, де школярка била дівчинку з ноги та давала їй ляпаси. У цей час подруги першої знімали подію на відео.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "СВОЇ Кривий Ріг".

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Що відомо про побиття дитини в Кривому Розі?

Подію підтвердили в Криворізькому районному управлінні. Там проводять розслідування за легкі тілесні ушкодження. Обставини встановлюють, а батьків розшукують.

Школярка напала на дівчинку у Кривому Розі. Била з ноги та давала ляпаси. Її подружки знімали це на відео,

– повідомили про подію у виданні.

Обережно, нецензурна лексика! Побиття дитини в Кривому Розі: дивіться відео

У виданні розповіли, що 14-річну постраждалу вже оглянули медики. Її родина звернулася до поліції. Кажуть, що дівчата навіть не знайомі між собою – вони з різних компаній.

Нагадаємо, що на Харківщині у селі під Змієвом група підлітків побила 11-річного хлопчика. Тоді працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею умисне легке тілесне ушкодження.