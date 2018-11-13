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      Кривий Ріг без тепла: поліція відкрила справу

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      Кривий Ріг без тепла: поліція відкрила справу
      Кривий Ріг без тепла: поліція відкрила справу / Фото з вільних мереж

      Поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальну справу через несвоєчасну подачу тепла у помешкання жителів Кривого Рогу.

      Про це повідомляє прес-служба поліції.

      Зазначимо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки".

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      Правоохоронці розслідуватимуть дії службових осіб, які не ухвалили рішення про подачу газу до котелень міста.

      Нагадаємо, 12 листопада жителі Кривого Рогу вимагали ввімкнути опалення. Для цього вони принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу".

      Теги: Новини України Розслідування Поліція Новини Кривого Рогу комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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