Кривий Ріг без тепла: поліція відкрила справу
Поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальну справу через несвоєчасну подачу тепла у помешкання жителів Кривого Рогу.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Зазначимо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки".
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Правоохоронці розслідуватимуть дії службових осіб, які не ухвалили рішення про подачу газу до котелень міста.
Нагадаємо, 12 листопада жителі Кривого Рогу вимагали ввімкнути опалення. Для цього вони принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу".
Джерело: 24 канал
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