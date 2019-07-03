Кривий Ріг накрила потужна буря з грозою, є жертви: фото, відео

У Кривому Розі на Дніпропетровщині 2 липня пройшла потужна злива та ураган, які перетворили місто на руїни. Вулиці завалені поваленими деревами, на будівлях позривало дахи. Окрім того, через негоду загинув чоловік.

Через грозу у Кривому Розі понад 50 тисяч жителів залишились без світла через обірвані лінії електропередач, розповіли у ДСНС Дінпропетровщини. У місті вже створили штаб з ліквідації надзвичайних ситуації.

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Загалом у місті буря та шквальний вітер повалили близько 200 дерев. Частину з них – вирвало з корінням. Дерева падали на проїжджу частину, тротуари, на території багатоквартирних і приватних будинків.

Наслідки бурі у Кривому Розі / фото "Перший криворозький"

Окрім того, під час урагану загинув чоловік, який намагався вкрасти електрокабель. Також під час грози постраждала жінка, на яку впала гілка дерева.



Під час бурі тополя впала і розтрощила автівку / фото "Перший криворозький"

Через сильну зливу затопило чиастину міста, вулиці перетворилися на ріки, а люди ходили по коліна у воді.



Злива затопили вулиці Кривого Рогу / фото "Перший криворозький"

3 липня чиновники у Кривому Розі зібралися на екстрене засідання штабу з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. На ньому присутні вирішать, чи оголошувати у Кривому Розі надзвичайний стан.

Буря у Кривому Розі 2 липня: відео

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Сильна злива затопила вулиці Кривого Рогу: відео