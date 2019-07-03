13:24
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 липня
      Вєсті. UA: Дуже гнучкий Гройсман. Співочо-виборче цунамі Винника і Поплавського
      Вєсті.UA
      20:39, 2 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Кривий Ріг накрила потужна буря з грозою, є жертви: фото, відео

      737 Читать новость на русском
      Буря у Кривому Розі 2 липня 2019 - фото, відео урагану
      Кривим Рогом пронеслась шалена буря / facebook.com/1KR.UA/

      У Кривому Розі на Дніпропетровщині 2 липня пройшла потужна злива та ураган, які перетворили місто на руїни. Вулиці завалені поваленими деревами, на будівлях позривало дахи. Окрім того, через негоду загинув чоловік.

      Через грозу у Кривому Розі понад 50 тисяч жителів залишились без світла через обірвані лінії електропередач, розповіли у ДСНС Дінпропетровщини. У місті вже створили штаб з ліквідації надзвичайних ситуації.

      Що треба знати про погоду: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      Загалом у місті буря та шквальний вітер повалили близько 200 дерев. Частину з них – вирвало з корінням. Дерева падали на проїжджу частину, тротуари, на території багатоквартирних і приватних будинків.

      Наслідки бурі у Кривому Розі / фото "Перший криворозький"

      Окрім того, під час урагану загинув чоловік, який намагався вкрасти електрокабель. Також під час грози постраждала жінка, на яку впала гілка дерева.


      Під час бурі тополя впала і розтрощила автівку / фото "Перший криворозький"

      Через сильну зливу затопило чиастину міста, вулиці перетворилися на ріки, а люди ходили по коліна у воді.


      Злива затопили вулиці Кривого Рогу / фото "Перший криворозький"

      3 липня чиновники у Кривому Розі зібралися на екстрене засідання штабу з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. На ньому присутні вирішать, чи оголошувати у Кривому Розі надзвичайний стан.

      Буря у Кривому Розі 2 липня: відео

       

       

      Моторошні наслідки негоди у Кривому Розі: відео

       

      Сильна злива затопила вулиці Кривого Рогу: відео

       

       

      blog_ava
      Українські мати: лайся красиво (18+)
      сьогодні
      22259
      Теги: Новини України Жертви Новини Кривого Рогу Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
      сьогодні , 13:15 Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
      67
      Авоськи, мішечки, екосумки: які українські бренди шиють стильні багаторазові торбинки
      сьогодні , 11:00 Авоськи, мішечки, екосумки: які українські бренди шиють стильні багаторазові торбинки
      Наталя Сколоздра 515
      Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      21 червня , 14:00 Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      1073
      IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта
      сьогодні , 13:03 IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта
      Ірина Юрковська 2603
      Повернення одіозних корупціонерів: як відстежити недоброчесних мажоритарників
      сьогодні , 12:35 Повернення одіозних корупціонерів: як відстежити недоброчесних мажоритарників
      Віталій Шабунін 179
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук