У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив вагітну дівчину

У багатоповерхівці Кривого Рогу під час конфлікту 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку та підпалив її. Дівчину з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Від співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій до поліції 26 травня, приблизно о 16:10 надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхівки Кривого Рогу горить дівчина.

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Хлопець підпалив свою вагітну дівчину

Інцидент трапився на вулиці Соборності у Довгинцівському районі.

За попередньою інформацією, під час конфлікту 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку та підпалив її. Після цього він втік з місця події.

Потерпілу госпіталізували до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Винуватця інциденту затримали

Для розшуку чоловіка залучили особовий склад кримінальної поліції та додаткові патрулі, перекрили вокзали та автовокзали.

У результаті правоохоронцям вдалося затримати хлопця. У його помешканні провели обшуки, під час яких вилучили зброю. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею про замах на вбивство.