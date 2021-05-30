Від сильної зливи постраждав приватний сектор – частину будинків затопило.

Важливо Після зливи Житомир затопило настільки, що серед міста чоловік катався на гідроциклі: відео

Наслідки негоди

Постраждав також супермаркет "Ашан". На оприлюднений у мережі кадрах видно, як зі стелі на підлогу тече вода. Швидше за все, в цьому супермаркеті є проблеми з дахом. Схожа ситуація склалася й у житлових будинках.

Також негода змусила добряче понервувати водіїв. Одна з найгірших ситуацій була у Центрально-Міському районі. Там машини просто пливли дорогами.

Чи не єдині, хто щиро радів негоді, це – діти. Злива затопила дитячий майданчик в одному з дворів і малеча влаштувала там собі аквапарк.

Злива затопила дитячий майданчик: дивіться відео



Негода у Кривому Розі / Фото "Днепр Вечерний"



"Ашан" затопило / Фото "Днепр Вечерний"

Зауважимо, що станом на ранок 29 травня без електропостачання в Україні залишилися 108 населених пунктів. Системи автоматичного захисту ліній електропередач через сильні пориви вітру та грози спрацювали у 5 областях.