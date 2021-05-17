У Покровському районі Кривого Рогу з вікна 5 поверху випала 4 річна дитина. У цей час матір була вдома, однак відвернулась і хлопчик встиг відкрити вікно. ЗМІ пишуть, що потерпілого госпіталізували в непритомному стані.

Про цю подію розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Кривого Рогу. До правоохоронців щодо інциденту звернулися 15 травня приблизно о 9 годині вечора.

До теми У дитсадку Запоріжжя 4-річна дитина випала з вікна і травмувалася

Більше про цей інцидент

Хлопчик 2016 року народження випав з вікна багатоповерхівки на вулиці Сержанта Рзянкіна.

Коли це трапилося, його матір була на кухні та не вслідкувала за дитиною.

Правоохоронці кажуть, що сім'я дитини хороша та ніколи не потрапляла в їх поле зору.

Тому, ймовірно, це трагічний збіг обставин.

Станом на 17 квітня хлопчика вже прооперували.

Поліція відкрила провадження за статтею про злісне невиконання батьківських обов'язків.

Якщо матір визнають винною, їй загрожує від 2 до 5 років в'язниці або умовного ув'язнення

Які травми були в дитини

Видання 34.ua пише, що хлопчик випав з вікна приблизно о 8 годині вечора. У момент госпіталізації він був без свідомості.

Малюка відвезли до восьмої міської лікарні з численними травмами. Медики діагностували забій грудної клітки, садна на спині та сідницях. Окрім цього була підозра на перелом хребта та забій головного мозку.