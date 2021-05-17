З вікна 5 поверху випав 4-річний хлопчик: у Кривому Розі сталась трагічна історія

У Покровському районі Кривого Рогу з вікна 5 поверху випала 4 річна дитина. У цей час матір була вдома, однак відвернулась і хлопчик встиг відкрити вікно. ЗМІ пишуть, що потерпілого госпіталізували в непритомному стані.
Джерело:24 канал
Про цю подію розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Кривого Рогу. До правоохоронців щодо інциденту звернулися 15 травня приблизно о 9 годині вечора.
До теми У дитсадку Запоріжжя 4-річна дитина випала з вікна і травмувалася
Більше про цей інцидент
- Хлопчик 2016 року народження випав з вікна багатоповерхівки на вулиці Сержанта Рзянкіна.
- Коли це трапилося, його матір була на кухні та не вслідкувала за дитиною.
- Правоохоронці кажуть, що сім'я дитини хороша та ніколи не потрапляла в їх поле зору.
- Тому, ймовірно, це трагічний збіг обставин.
- Станом на 17 квітня хлопчика вже прооперували.
- Поліція відкрила провадження за статтею про злісне невиконання батьківських обов'язків.
- Якщо матір визнають винною, їй загрожує від 2 до 5 років в'язниці або умовного ув'язнення
Які травми були в дитини
Видання 34.ua пише, що хлопчик випав з вікна приблизно о 8 годині вечора. У момент госпіталізації він був без свідомості.
Малюка відвезли до восьмої міської лікарні з численними травмами. Медики діагностували забій грудної клітки, садна на спині та сідницях. Окрім цього була підозра на перелом хребта та забій головного мозку.
Вулиця Кривого Рогу, де випала з вікна дитина / Карта Google