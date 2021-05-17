З вікна 5 поверху випав 4-річний хлопчик: у Кривому Розі сталась трагічна історія

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У Покровському районі Кривого Рогу з вікна 5 поверху випала 4 річна дитина. У цей час матір була вдома, однак відвернулась і хлопчик встиг відкрити вікно. ЗМІ пишуть, що потерпілого госпіталізували в непритомному стані.

Джерело:

24 канал

Про цю подію розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Кривого Рогу. До правоохоронців щодо інциденту звернулися 15 травня приблизно о 9 годині вечора.

До теми У дитсадку Запоріжжя 4-річна дитина випала з вікна і травмувалася

Більше про цей інцидент

  • Хлопчик 2016 року народження випав з вікна багатоповерхівки на вулиці Сержанта Рзянкіна.
  • Коли це трапилося, його матір була на кухні та не вслідкувала за дитиною.
  • Правоохоронці кажуть, що сім'я дитини хороша та ніколи не потрапляла в їх поле зору.
  • Тому, ймовірно, це трагічний збіг обставин.
  • Станом на 17 квітня хлопчика вже прооперували.
  • Поліція відкрила провадження за статтею про злісне невиконання батьківських обов'язків.
  • Якщо матір визнають винною, їй загрожує від 2 до 5 років в'язниці або умовного ув'язнення

Які травми були в дитини

Видання 34.ua пише, що хлопчик випав з вікна приблизно о 8 годині вечора. У момент госпіталізації він був без свідомості.

Малюка відвезли до восьмої міської лікарні з численними травмами. Медики діагностували забій грудної клітки, садна на спині та сідницях. Окрім цього була підозра на перелом хребта та забій головного мозку.

Зверніть увагу! Вранці 10 квітня у Львові з вікна 8 поверху випала 2-річна дитина. Трагедія сталася на вулиці Шевченка, що у Шевченківському районі Львова. Згодом поліція затримала її матір. Виявилося, що жінка в момент трагедії спала п'яною

Вулиця Кривого Рогу, де випала з вікна дитина / Карта Google