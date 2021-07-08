Це трапилося приблизно о 9 ранку 8 липня. Потерпілий помер на місці від отриманих травм.

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Намагалися його врятувати

На фото видно, що трагедія трапилася біля гаража. Коли на місце прибули патрульні, вони намагалися врятувати чоловіка. Правоохоронці підняли транспорт і звільнили чоловіка.

Однак це було безрезультатно. Пенсіонер помер ще до приїзду швидкої допомоги.

Судмедексперт діагностував у померлого багато переломів ребер. Також виявили пошкодження внутрішніх органів.

Чому домкрат зірвався – поки невідомо. Наразі це вважають нещасним випадком.

Місце, де автомобіль впав на пенсіонера / Фото Олега Єрмолинського

Зверніть увагу! 4 липня на шахті "Жовтнева" у Кривому Розі загинув шахтар. Його придавило до скелі вантажно-доставлювальною машиною. Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки.