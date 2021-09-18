У Кривому Розі авто в'їхало в зупинку: на очевидців ДТП напали невідомі

Ввечері 17 вересня у Кривому Розі автівка влетіла у зупинку громадського транспорту. Очевидці аварії оточили водія, аби він не втік. Але до них підійшли невідомі – почалася штовханина.

Аварія сталася у Кривому Розі, на вулиці Ювілейній приблизно о 22:00 17 вересня. Там BMW влетів у зупинку поблизу ринку.

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Пошкоджені лавка та авто

У момент аварії на зупинці не було нікого, тому постраждалих вдалося уникнути. Однак від удару розбилося скло і постраждала лавка, пошкодження також отримала припаркована поблизу "Лада".

Невідомі побили свідків ДТП

Очевидці інциденту оточили водія, аби він не втік. Після цього до них підійшла група невідомих і влаштувала штовханину. У результат одного зі свідків аварії повалили на землю й побили.

На обличчі в чоловіка утворилась гематома. Медики швидкої надали йому першу допомогу на місці інциденту, після чого госпіталізували.

Винуватця аварії відвезли у відділок

З'ясувалося, що 27-річний водій легковика був тверезим, його доправили до відділення поліції для надання показів. Люди, які перебували в BMW, зняли з машини номери.

Попередньо, автомобіліст намагався виконати дрифт, але не впорався з керуванням і врізався в зупинку.

У Кривому Розі водій авто врізався у зупинку: Фото "Першого міського"