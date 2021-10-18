У Кривому Розі автокраном рятували коня, який провалився під землю

У Кривому Розі 18 жовтня кінь провалився в яму та не міг вибратися самотужки. Оскільки майже все тіло парнокопитного опинилося під землею, для порятунку знадобився автокран.

Рятувальникам про прикрий інцидент повідомили приблизно о 8 годині ранку. По приїзду вони почали думати, як допомогти постраждалій тварині.

Раніше У Дніпрі врятували собаку, який впав у занедбаний колодязь

Зробили все, щоб це не повторилося

Кінь задніми ногами провалився у металеву трубу, яка там вкопана в землю. Діаметр цього отвору 1 метр, а глибина – приблизно 2. Окрім пожежників, там зібралось і кілька небайдужих людей.

Згодом до цього місця прибув кран одного з підприємств. До його лебідки приєднали пожежні рукави та дістали коня, якого передали господарці. На щастя, тварина не травмувалася, а була лише знесилена.

На фото з місця помітно, що після цього в яму вклали кілька дерев'яних колод. Ймовірно таким чином спробували зробити, щоб такий інцидент не повторився. Звідки там взялася вкопана труба – не повідомляли.

Порятунок коня в Кривому Розі / Фото ДСНС Дніпропетровщини

Інший інцидент із конем

2 липня повідомили, що в Яремче на Івано-Франківщині сталася ДТП мотоциклістів і коня. Після зіткнення 2 мотоциклів, один із них полетів у сторону тварини та повалив її.

На відео інциденту помітно, що швидкість була досить високою. Проте, на щастя, кінь майже не постраждав. А ось у мотоцикліста зламалася нога, тому він на певний час перестав займатися мотоспортом.