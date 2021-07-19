У Кривому Розі біля лікарні побачили скорпіона: відео

19 липня 2021 , 13:57
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Джерело:

телеграм "Дніпро Обласний"

Біля 8 лікарні в Кривому розі місцеві жителі побачили скорпіона. Його встигли зняти на відео. Згодом скорпіон втік у щілину стіни.

У мережі з'явилось відео. Скорпіона побачили 18 липня.

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Не кусає, якщо не зачепити

На відео видно, як скорпіон спокійно сидить. Коли до нього починають втручатися, членистоногий втікає. 

У дописі зазначають: хоч скорпіон – небезпечна тварина, боятися їх не слід, коли проходиш повз. А от, якщо зачепити, то він вкусить. Тоді одразу потрібно звернутися до лікаря.

Здебільшого скорпіони не нападають на людей, якщо на них випадково не наступити, наприклад. Якщо вас усе ж ужалив скорпіон, негайно зверніться до лікаря,
– пишуть у телеграм-каналі.

Скорпіон біля лікарні в Кривому Розі: відео 

 

 

Що відомо про скорпіонів

Це ряд павукоподібних. Вони вбивають тварин жалом, у якому міститься отрута.
Ховаються під камінням, у земляних нірках, під корою, в тріщинах скель і глинобитних стінах будівель. Скорпіони полюють вночі. Вони можуть проникати в житло. Для людей укус – не смертельний, але викликає сильний біль, напухання кінцівок, гарячковий стан, сонливість.

Симптоми від укусу скорпіона та перша допомога

  • Коли людину кусає скорпіон, то перше що з'являється – пекучий біль, почервоніння.
  • Поступово уражене місце німіє, тіло судомить.
  • Також спостерігають нудоту, запаморочення, біль в животі, головний біль.
  • У перші 10 хвилин після укусу треба спробувати витиснути отруту.
  • Можна висмоктати її, якщо в ротовій порожнині немає ран.
  • Припекти уражене місце гарячим сірником, обробити антисептиком. 
  • Щоб сповільнити дію отрути потрібно приласти щось холодне або туго перев'язати рану.
  • Тоді варто дати протиалергічний засіб.
  • Після цього – зателефонувати у швидку.

Дані з сайту "Поради 24".

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Автор: Олег Терещенко