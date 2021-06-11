Товариш напав із ножем: у Кривому Розі трапилась жорстка різанина – фото

У Кривому Розі посеред ночі чоловіка поранили ножем. Згодом потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні з кількома пораненнями. ЗМІ повідомляють, що учасники конфлікту були п'яними.
Про це розповіли в поліції Кривого Рогу в коментарі журналістам 24 каналу. Подія трапилася на вулиці Мусоргського приблизно о пів на 5 ранку 11 червня.
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Автобусна зупинка, біля якої це трапилось / Фото "Першого міського"
Інші деталі від поліції
У потерпілого є кілька ран. Зокрема, травмовані плече та потилиця. Коли пораненого чоловіка привезли в лікарню, медики повідомили про це поліції.
Кримінальне провадження планують відкрити протягом доби. Наразі щодо затримання зловмисника нічого не кажуть.
Що пишуть ЗМІ
- Як пише "Перший міський", конфлікт трапився у двох товаришів.
- Вони напередодні випивали спиртні напої
- Суперечка чоловіків переросла в бійку.
- Тоді один із них витягнув ніж і почав ним завдавати удари.
- У плечі потерпілого рана наскрізна.
- На фото з місця видно, що це трапилося неподалік від автобусної зупинки.
- Зранку в цьому місці ще були великі калюжі крові.
- Також бризки крові є на тротуарі поряд.
- Який стан пораненого – наразі невідомо.
Під'їзд, де чоловіки, ймовірно, випивали / Фото "Першого міського"
Вулиця Мусоргського, де порізали чоловіка / Карта Google