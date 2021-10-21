Це сталося на одній із вулиць Покровського району міста. На щастя, зловмисник не влучив, тому ніхто не постраждав.

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Зібрали всі необхідні докази

Коли правоохоронці прибули, чоловік ще ховався у своєму помешканні. Проте це не допомогло та його затримали. Під час обшуку у квартирі знайшли пістолет, який виявився травматичним.

Також слідчі дослідили місце злочину та вилучили 2 гільзи калібру 9 міліметрів. Їх направили на експертизу.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці одразу доставили чоловіка до відділку та відкрили кримінальне провадження. Цей інцидент розслідують за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Якщо вину підозрюваного зможуть довести в суді, йому загрожує до 7 років в’язниці.

Інша стрілянина нещодавно

19 жовтня повідомили, що в одному з туристичних комплексів Чернівецької області влаштували "розбірку" зі зброєю. Там чоловік просто дістав пістолет і почав стріляти через суперечку з працівником закладу.

Туди приїхали представники охоронної агенції, яким вдалося швидко втихомирити зловмисника. Виявилося, що він був дуже п'яний.