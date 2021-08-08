У Кривому Розі чоловік підірвав біля себе гранату: він у важкому стані

У Кривому Розі на вулиці Кармелюка 8 серпня у руках 61-річного місцевого мешканця вибухнула граната. Внаслідок інциденту постраждав лише він.

У якому стані постраждалий

Чоловіка у важкому стані відвезли у лікарню. Про це журналістам 24 каналу розповіла речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

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У рукав у чоловіка вибухнув невідомий предмет. На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки,

– заявила Старчевська.

За даними ЗМІ, чоловік сам погрожував, що підірве гранату. Наразі невідомо, чи загрожує постраждалому відповідальність за його дії. "Про кваліфікацію справи наразі зарано говорити. Найближчим часом слідчі її дадуть", – додала речниця поліції.

Згодом у поліції додали, що інцидент трапився у дворі одного з будинків. Місце вибуху оточили правоохоронці. Всі обставини події з'ясовують.



Внаслідок вибуху постраждав лише один чоловік



У Кривому Розі чоловік підірвав біля себе гранату

Деталі інциденту